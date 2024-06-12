Türklerin beyaz altını! Diyet listelerinin vazgeçilmezi, 3 günde yağ yakımını destekliyor

ÖNEMLİ! Ancak, beyaz leblebiyi aşırı tüketmek de sağlık sorunlarına yol açabilir, özellikle de kalp rahatsızlığı veya böbrek sorunları olan kişiler için yüksek tuz içeriği nedeniyle. Dengeli bir şekilde tüketmek her zaman en iyisidir.