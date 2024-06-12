Türklerin beyaz altını! Diyet listelerinin vazgeçilmezi, 3 günde yağ yakımını destekliyor
Diyet yapanların da yapmayanların da sıklıkla tükettiği atıştırmalıklardan biri olan beyaz leblebi sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Beyaz leblebi nohudun kavrulmasıyla elde ediliyor ve genellikle açlığı bastırdığı için kilo vermek isteyenler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.
Kuruyemişler sağlıklı yağlar içerdiğinden vücut için faydalıdır. Vücudun ihtiyacı olan bazı vitamin ve mineralleri de karşılarlar.