Turp gibi olmak için sofranızdan eksik etmeyin: Yaprağı da kendi gibi şifa deposuymuş
Kış mevsimi geldiğinde pazar, market, manav tezgahında yerini alan ve sağlığa olan faydalarıyla bol tol tüketilmesi önerilen turp, güçlü bir antioksidan ve vitamin kaynağı. Sofralarınızda sık yer vermeniz gereken sebzelerin başında gelen bu sebzenin yaprağı da kendi gibi şifa deposu.
Her mevsim sofranızda yer alabilecek olan turp, yaz, kış ve sonbahar turpu olarak üç çeşittir. Ülkemizde genelde renklere göre çeşitlendirilmekte olup, en bilinenleri kırmızı ve siyah turptur. İçerdiği organik asitler nedeniyle keskin bir tada sahiptir.