Turp gibi olmak için sofranızdan eksik etmeyin: Yaprağı da kendi gibi şifa deposuymuş

Sağlığa pek çok faydası bulunan turp 2 bin 500 yıl önce Eski Yunanlılar ve Romalılar tarafından hem bir besin maddesi olarak hem de tıbbi amaçlar için kullanılırdı. Ayurveda ve Geleneksel Çin Tıbbında turp ateş, boğaz ağrısı, safra hastalıkları ve enfeksiyon gibi sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılırdı.