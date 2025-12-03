Tütün bağımlılığının bilançosu
03.12.2025 11:57
NTV - Haber Merkezi
Yeşilay Cemiyeti tarafından kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM, 2025 yılı Türkiye'nin tütün bağımlılığı raporunu yayımladı.
40-50 YAŞ GRUBU SAĞLIK SORUNLARI İÇİN BIRAKIYOR
Dünya Sağlık Örgütüne dünya genelinde 1,25 milyar yetişkin tütün kullanıcısı bulunyor. Bu kullanıcıların yüzde 60'ı sigarayı bırakmak istiyor ancak dünya nüfusunun sadece yüzde 32'si sigarayı bırakma tedavisi hizmetine ulaşabiliyor. Ülkemizde ise sigara bırakma poliklinikleri 2010 yılından beri hizmet veriyor.
Tütün bağımlılığı nedeniyle tedaviye başvuranlar arasında en çok 40-50 yaş aralığındaki kişiler bulunuyor. İleri yaş gruplarının sigarayı bırakma isteğinin bu derece yoğun olasının sebebi sağlık sorunlarının varlığını bu yaşlarda hissettirmeye başlıyor. Bir diğer neden ise ekonomik nedenler.
Erken yaşta sigaraya başlayan ve uzun yıllar bu bağımlılığın etkisi altında olan kişilerin sigarayı bırakması zorlaşıyor.
SİGARA İÇENLERİN ÇOĞU ERKEK
Dünya genelinde erkeklerin sigara içme oranı kadınlara göre daha fazla. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya çapında sigara içenlerin yüzde 80'nini erkek kişiler oluşturuyor. Tütün bırakma tedavilerine kadınlar daha az oranda başvuruyor ancak başvuru yapan kadınların motivasyon ve başarı oranı erkeklere göre daha fazla. Ayrıca sigara kullanımının eğitim düzeyiyle de ilişkilendirilebilir. Eğitim düzeyi düştükçe sigara kullanım oranı artıyor. Bununla bağlantılı bir şekilde sigara bırakma ve tedaviye başvurma oranları ise belirgin bir şekilde azalıyor.
E-SİGARANIN POPÜLERLEŞMESİ
Yakın dönemde ortaya çıkan elektronik sigara gittikçe popülerleşmeye devam ediyor. Yapılan araştırmalarda e-sigara kullanıcıları, sigarayı bırakmak amacıyla e-sigara kullandıklarını belirtildi. Ancak sigarayı bırakmak için profesyonel bir yardım almadıkları ortaya çıktı.
BAĞIMLILIĞA KARŞI UYGULANACAK POLİTİKALAR
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sigara içen bireylerin yüzde 70'i sigarayı bırakmak istiyor. Açıklanan raporda tütün bağımlılığına ilişkin yeni politika önerileri de bulunuyor. Eğitim kurumlarına ve gençlerin yoğun olduğu bölgelerde satışına mesafe getirilmesi öneriliyor. Tütün ürünlerinin tehşir ve görünürlüğünün de azaltılmasının tütün bağımlılığı konusunda olumlu bir adım olacağı düşünülüyor.