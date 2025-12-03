Tütün bağımlılığının bilançosu

Dünya Sağlık Örgütüne dünya genelinde 1,25 milyar yetişkin tütün kullanıcısı bulunyor. Bu kullanıcıların yüzde 60'ı sigarayı bırakmak istiyor ancak dünya nüfusunun sadece yüzde 32'si sigarayı bırakma tedavisi hizmetine ulaşabiliyor. Ülkemizde ise sigara bırakma poliklinikleri 2010 yılından beri hizmet veriyor.

Tütün bağımlılığı nedeniyle tedaviye başvuranlar arasında en çok 40-50 yaş aralığındaki kişiler bulunuyor. İleri yaş gruplarının sigarayı bırakma isteğinin bu derece yoğun olasının sebebi sağlık sorunlarının varlığını bu yaşlarda hissettirmeye başlıyor. Bir diğer neden ise ekonomik nedenler.

Erken yaşta sigaraya başlayan ve uzun yıllar bu bağımlılığın etkisi altında olan kişilerin sigarayı bırakması zorlaşıyor.