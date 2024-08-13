Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor

Sağlıklı bir vücuda haip olabilmek için dengeli beslenmek gerekiyor. Özellikle yaz mevsiminde vücudun su ihtiyacını karşılamak ve dengelemek için beslenme düzeninde değişiklik yapılması gerekiyor. Severek tüketilen ve sofralardan eksik olmayan bazı besinler varki bunlar vücudun su kaybı yaşamasına sebep olabiliyor. İşte uzmanların "tütün kadar zehirli" dediği besinlerin listesi.

Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor - 1

Vücudunuz her zaman suya ihtiyaç duyar. Sağlıklı bir vücut için her gün su içmeniz şart. Özellikle de sıcak yaz günlerinde vücudun sıvı ihtiyacı daha da artıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor - 2

Hatta tükettiğiniz bazı yiyecekler vücudun su oranını azaltıyor. Uzmanlar bu sebeple vücudun su ihtiyacını artıran bu besinlerden uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.

Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor - 3

Beslenme biçiminiz vücut sağlığınızı doğrudan etkiliyor. Sağlıklı bir vücut için mutlaka sağlıklı besinler tüketmeniz gerekiyor. Özellikle de yaz aylarında beslenme düzeninde değişikliğe gitmeniz öneriliyor.

Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor - 4

Yazın sıcak günlerinde vücudunuz daha çok suya ihtiyaç duyuyor. Bazı besinleri tüketmek de vücudun su oranını azaltıyor. Bu sebeple yaz aylarında su oranını azaltan bu besinlerden uzak durmak gerekiyor.

Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor - 5

Beslenme uzmanı Nick Hird, "Yaz aylarında susuz kalmak, sağlığımıza sandığımızdan daha büyük zararlar verebilir. Lezzetli olduğu için tercih edilen bazı gıdalar, aşırı miktarda tüketildiğinde vücudu susuz bırakabilir'' dedi.

Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor - 6

Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yayınlanan bir araştırma, bol sıvı alan yetişkinlerin kalp ve akciğer hastalığı gibi kronik hastalıklara yakalanma risklerinin daha az olduğunu ortaya koydu. Su içmeyi ihmal etmeyen bireylerin, uzun yaşama olasılıklarının da daha yüksek olduğu belirtildi.

Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor - 7

Uzmanlar; karpuz, çilek, domates, kavun ve şeftali gibi besinlerin yüzde 90 su içerdiğini ve yazın gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini belirtti. Ayrıca bu besinlerin A vitamini, C vitamini, magnezyum ve antioksidanlar gibi hayati besinlerle dolu olduklarının da altı çizildi.

Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor - 8


Tüketilmemesi gereken besinler; işlenmiş etler, baharatlı yiyecekler ve şekerli içecekler olarak sıralandı.

Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor - 9

İŞLENMİŞ ETLER

Nick Hird, şarküteri etlerinin susuzluğu tetikleyebileceğini söyledi. İşlenmiş etler, sodyum ve şeker bakımından yüksek olmalarının yanı sıra, sodyum nitrat gibi koruyucu maddelerle de doludur.

Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor - 10

Sodyum nitrat, eti taze tutmak ve bakteri üremesini durdurmak için kullanılan bir koruyucudur. Bu koruyucu, genellikle kendi başına zararsız olsa da, bazı araştırmalar kolorektal kanser, lösemi, lenfoma, yumurtalık kanseri ve pankreas kanseri gibi tehlikeli hastalıkalara yakalanma riskini arttırır.

Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor - 11

İşlenmiş etler yerine tavuk veya sığır eti gibi yağsız, düşük sodyumlu etleri tercih edebilirsiniz.

Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor - 12

BAHARATLI YİYECEKLER

Hird, baharatlı yemeklerin terlemeyi arttırdığını ve tükürük üreterek susamaya neden olduğunu açıkladı.

Terleme, vücudun kendini serin tutma yöntemidir ancak aynı zamanda sıvı kaybına da yol açarak dehidrasyona neden olur.

Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor - 13

TUZLU ATIŞTIRMALIKLAR

Nick Hird, "Cips, tuzlu kuruyemiş ve çubuk kraker gibi yiyecekler çok lezzetli ama sodyum açısından oldukça yüksek gıdalar. Çok fazla tuz tüketmek, susuzluğun artmasına ve su tutulmasına yol açarak idrara çıkma yoluyla daha fazla su kaybetmenize neden olabilir" dedi.

Nutrients dergisinde 2022 yılında yapılan bir araştırma, yüksek tuz alımına sahip 18 ila 23 yaş arasındaki genç yetişkinlerin, susuz kalma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu. Bu durumun, araştırmaya katılan gençlerin organlarını kuruttuğu belirtildi. Uzmanlar, cips yerine havuç veya kavrulmuş nohut yenmesini önerdi.

Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor - 14

ŞEKERLİ İÇECEKLER

Şeker, idrar söktürücüdür ve suyu uzaklaştıran bir maddedir. Sodyuma benzer şekilde, kan dolaşımında çok fazla şeker olduğunda kan, çevredeki hücrelerden su çekmek zorunda kalır. Diüretik etkisi, idrara çıkmanın artmasına neden olarak sizi susuz bırakır.

Dehidrasyon, özellikle şeker hastaları için olumsuz sonuçlara yol açarak kan şekerini artırabilir. Cleveland Clinic'e göre şekerli içecekler; baş ağrılarına, bulanık görüşe, yorgunluğa, kilo kaybına ve yavaş iyileşen yaralara zemin hazırlayabilir.

Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor - 15

ALKOL

Şekerli içecekler gibi alkollü içeceklerin idrar söktürücü etkileri vardır, bu da daha fazla tuvalet ihtiyacı anlamına gelir. Bu içecekler, böbrekler ve mesaneden geçen kandaki suyu azaltır ve hücreleri kurutur.

Sıcak havalarda aşırı yağlı ve şekerli yiyecekler yerine su, vitamin ve mineral içeriği yüksek meyve, sebze ve tam tahıllara dayalı bir beslenme şekli daha uygundur.

Balık, zeytinyağlı sebze, meyve ve salata en iyi seçimdir. Ayrıca sıcak ile birlikte terleme oranı arttığı için elektrolit dengesini sağlayacak yoğurt, ayran, cacık, maden suyu tüketimi de unutulmamalıdır.

Omega-3 yağ asitlerini içeren balık haftada 2 kez tüketilmeli. Kan şekerinin hızla yükselip, hızla düşmesine sebep olan yağlı, şekerli, ağır tatlılar yerine dondurma veya sütlü tatlılar tüketilmeli.

Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor - 16

PATATES CİPSİ

Illuminate Labs tıbbi danışman Andrea Paul, bu popüler atıştırmalık yiyeceklerin sağlığa zararını şu sözlerle açıklıyor: Düşük besin değeri, kullanılan ucuz yağ ve yüksek miktarda sodyum.

Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor - 17

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Ruh Sağlığı Diyetisyeni olarak tanınan diyetisyen Angela L. Lago, “Hiç kızarmış yiyecekler yemeyin demiyorum, ancak kızarmış yiyecekler kimsenin diyetinin temelini oluşturmamalı. Genel olarak, kızarmış yiyecekler yağ, tuz ve kalori bakımından daha yüksektir, bunların tümü kalp sağlığı ve obezite geliştirme riskini artırmaktadır” dedi.

HİNDİ FÜME

Doktor Reyzan Shali, “Eti zararlı yapanın işleme süreci olduğunu açıklıyorum. Dolayısı ile daha sağlıklı hale getirmek için pastırmayı hindi ile değiştirmek bir şey ifade etmiyor” dedi.

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