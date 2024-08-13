Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor
Sağlıklı bir vücuda haip olabilmek için dengeli beslenmek gerekiyor. Özellikle yaz mevsiminde vücudun su ihtiyacını karşılamak ve dengelemek için beslenme düzeninde değişiklik yapılması gerekiyor. Severek tüketilen ve sofralardan eksik olmayan bazı besinler varki bunlar vücudun su kaybı yaşamasına sebep olabiliyor. İşte uzmanların "tütün kadar zehirli" dediği besinlerin listesi.
Vücudunuz her zaman suya ihtiyaç duyar. Sağlıklı bir vücut için her gün su içmeniz şart. Özellikle de sıcak yaz günlerinde vücudun sıvı ihtiyacı daha da artıyor.