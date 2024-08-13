Tütün kadar zehirliymiş! Organ sağlığını bitiren besin, vücudu susuz bırakıyor

ALKOL

Şekerli içecekler gibi alkollü içeceklerin idrar söktürücü etkileri vardır, bu da daha fazla tuvalet ihtiyacı anlamına gelir. Bu içecekler, böbrekler ve mesaneden geçen kandaki suyu azaltır ve hücreleri kurutur.



Sıcak havalarda aşırı yağlı ve şekerli yiyecekler yerine su, vitamin ve mineral içeriği yüksek meyve, sebze ve tam tahıllara dayalı bir beslenme şekli daha uygundur.



Balık, zeytinyağlı sebze, meyve ve salata en iyi seçimdir. Ayrıca sıcak ile birlikte terleme oranı arttığı için elektrolit dengesini sağlayacak yoğurt, ayran, cacık, maden suyu tüketimi de unutulmamalıdır.



Omega-3 yağ asitlerini içeren balık haftada 2 kez tüketilmeli. Kan şekerinin hızla yükselip, hızla düşmesine sebep olan yağlı, şekerli, ağır tatlılar yerine dondurma veya sütlü tatlılar tüketilmeli.