Tütünden daha az zararlı diyenlere inanmayın! Bağımlılık yaratan madde bulunuyor
Son dönemde kullanımı artan ve günden güne popülerleşen elektronik sigaralar, vücut için özellikle de akciğer sağlığı için büyük risk oluşturuyor. Genellikle geleneksel sigaraya göre daha az zararlı olduğu iddia edilen elektronik sigaralar, içinde çeşitli kimyasallar, nikotin ve tatlandırıcıları barındırıyor. Bu nedenle elektronik sigaralar en az tütün kadar tehlikeli ve zararlı. Çünkü içinde bağımlılık yaratan çeşitli maddeler bulunuyor. Peki, elektronik sigaranın zararları neler?
Son dönemde popüler hale gelen ve kullanımı genç yaşlara kadar inen elektronik sigaralar sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Görüntüsüyle ve aromasıyla çok fazla talep gören elektronik sigaralar içinde farklı miktarlarda sıvı nikotin, propilen, glikol, gliserin, ve aromalı maddeler bulunduruyor. Bu zararlı kimyasallarda hem elektronik sigaraya bağımlı hale getiriyor, hem de akciğer sağlığını bitiriyor.