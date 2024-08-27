Tütünden daha az zararlı diyenlere inanmayın! Bağımlılık yaratan madde bulunuyor

Uzmanlar elektronik sigaraların asla kullanılmaması gerektiğini ve en az tütün kadar zararlı olduğunu söylüyor



Elektronik sigaralar, nikotin içerebilir ve bu da bağımlılık yapabilir. Nikotin, kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.



KElektronik sigaralarda kullanılan sıvılar (e-sıvılar) çeşitli kimyasal maddeler içerir. Bu kimyasalların bazıları, akciğerlerde ve diğer organlarda tahrişe neden olabilir. Özellikle propilen glikol ve gliserin gibi bileşenler, ısıtıldığında zararlı bileşenlere dönüşebilir.