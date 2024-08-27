Tütünden daha az zararlı diyenlere inanmayın! Bağımlılık yaratan madde bulunuyor

Son dönemde kullanımı artan ve günden güne popülerleşen elektronik sigaralar, vücut için özellikle de akciğer sağlığı için büyük risk oluşturuyor. Genellikle geleneksel sigaraya göre daha az zararlı olduğu iddia edilen elektronik sigaralar, içinde çeşitli kimyasallar, nikotin ve tatlandırıcıları barındırıyor. Bu nedenle elektronik sigaralar en az tütün kadar tehlikeli ve zararlı. Çünkü içinde bağımlılık yaratan çeşitli maddeler bulunuyor. Peki, elektronik sigaranın zararları neler?

Tütünden daha az zararlı diyenlere inanmayın! Bağımlılık yaratan madde bulunuyor - 1

Son dönemde popüler hale gelen ve kullanımı genç yaşlara kadar inen elektronik sigaralar sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Görüntüsüyle ve aromasıyla çok fazla talep gören elektronik sigaralar içinde farklı miktarlarda sıvı nikotin, propilen, glikol, gliserin, ve aromalı maddeler bulunduruyor. Bu zararlı kimyasallarda hem elektronik sigaraya bağımlı hale getiriyor, hem de akciğer sağlığını bitiriyor.

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Tütünden daha az zararlı diyenlere inanmayın! Bağımlılık yaratan madde bulunuyor - 2

Elektronik sigara, bağımlılık yapan ve nikotin içeren bir sıvının ısıtılarak aerosol (Bir sıvı ya da katının gaz ortamında dağılması) üretmesiyle oluşur.

Tütünden daha az zararlı diyenlere inanmayın! Bağımlılık yaratan madde bulunuyor - 3
Tütünden daha az zararlı diyenlere inanmayın! Bağımlılık yaratan madde bulunuyor - 4

Bu sıvının içinde farklı miktarlarda sıvı nikotin, propilen, glikol, gliserin, ve aromalı maddeler bulunur. Kullanan kişiler üretilen bu buharı ciğerlerine çeker. Bu sebeple elektronik sigaranın en büyük zararı akciğerlere verir.

Tütünden daha az zararlı diyenlere inanmayın! Bağımlılık yaratan madde bulunuyor - 5

Uzmanlar elektronik sigaraların asla kullanılmaması gerektiğini ve en az tütün kadar zararlı olduğunu söylüyor

Elektronik sigaralar, nikotin içerebilir ve bu da bağımlılık yapabilir. Nikotin, kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

KElektronik sigaralarda kullanılan sıvılar (e-sıvılar) çeşitli kimyasal maddeler içerir. Bu kimyasalların bazıları, akciğerlerde ve diğer organlarda tahrişe neden olabilir. Özellikle propilen glikol ve gliserin gibi bileşenler, ısıtıldığında zararlı bileşenlere dönüşebilir.

Tütünden daha az zararlı diyenlere inanmayın! Bağımlılık yaratan madde bulunuyor - 6

AKCİĞER SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Elektronik sigara buharının akciğerler üzerindeki etkileri hala araştırılmaktadır. Ancak bazı çalışmalarda, e-sigara buharının akciğer dokusuna zarar verebileceği ve inflamasyona neden olabileceği görülmüştür.

Tütünden daha az zararlı diyenlere inanmayın! Bağımlılık yaratan madde bulunuyor - 7

BEYİN GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR

Gençler arasında popülerliği arttıkça, nikotin ve diğer zararlı maddelere maruziyetin çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu yaş grubunda nikotin bağımlılığı ve beyin gelişimi üzerindeki etkileri konusunda endişeler vardır.

Tütünden daha az zararlı diyenlere inanmayın! Bağımlılık yaratan madde bulunuyor - 8

DSÖ AÇIKLAMIŞTI: ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR

Dünya Sağlık Örgütü genel direktörü, ülkeleri vatandaşlarını, özellikle de çocuklarını ve gençlerini korumak için elektronik sigara konusunda sıkı önlemler uygulamaya davet etti.

Elektronik sigaralar, en az 16 bin aroma çeşidiyle sosyal medya aracılığıyla çocukları hedef alıyor. Bu ürünlerden bazıları reklamlarında çizgi film karakterlerini kullanıyor ve genç neslin ilgisini çeken şık tasarımlara sahip.

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