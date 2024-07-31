Tuvalete telefonla girenleri bekleyen tehlike! Bu hastalığı tetikliyormuş, ameliyata kadar götürüyor

Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte akıllı telefonlarımız her dakika elimizde. Öyle ki telefonları tuvalete, banyoya girerken bile bırakmıyoruz. Ancak telefonla tuvalete girenleri bekleyen bir tehlike var.

Tuvalete telefonla girenleri bekleyen tehlike! Bu hastalığı tetikliyormuş, ameliyata kadar götürüyor - 1

Sosyal medya artık hayatımızın her alanında ve tüm gelişmelerden haberdar olabilmek için her dakika telefonlarımız elimizde oluyor. Bitmek bilmeyen iletişim çılgınlığı ve yeni bilgilere erişme isteği sürekli telefon ekranına bakmanıza sebep oluyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Tuvalete telefonla girenleri bekleyen tehlike! Bu hastalığı tetikliyormuş, ameliyata kadar götürüyor - 2

Telefonları tuvalete girerken bile yanımızdan ayırmak istemiyor. Ancak telefonla tuvalete girmek klozette oturma sürenizi uzatıyor ve bu durum zamanla sağlığınıza ciddi zararlar veriyor.

Tuvalete telefonla girenleri bekleyen tehlike! Bu hastalığı tetikliyormuş, ameliyata kadar götürüyor - 3

Doktorların ifadelerine göre tuvalete girdiğinizde uzun süre oturmak ve bu süre zarfında da ıkınmak, ağrı ile beraber kanamalı olabilen hemoroid riskini artırabiliyor.

Tuvalete telefonla girenleri bekleyen tehlike! Bu hastalığı tetikliyormuş, ameliyata kadar götürüyor - 4

HEMOROİD (BASUR) RİSKİNİ ARTIRIYOR

Sosyal medya platformu üzerinden Dr. Joseph Salhab, sürekli telefonla tuvalete girenler için önemli uyarıda bulundu.

Dr. Joseph Salhab,'ın açıklamalarında tuvalete girdiğinizde uzun süre oturmanın hemoroid riskini artırabileceğini söylüyor

Tuvalete telefonla girenleri bekleyen tehlike! Bu hastalığı tetikliyormuş, ameliyata kadar götürüyor - 5


Yüz binden fazla görüntülenen videonun altına yapılan yorumlar ise doktorun ifadelerini destekler nitelikte. Bu hastalıktan ameliyat olduklarına dair yorum yapanlar da var.

Tuvalete telefonla girenleri bekleyen tehlike! Bu hastalığı tetikliyormuş, ameliyata kadar götürüyor - 6

Hemoroid, rektum ve anüs çevresindeki damarların şişmesi ve iltihaplanması sonucu oluşan bir sağlık sorunudur.

Genellikle iki tür hemoroid bulunur:

İç Hemoroid: Rektumun iç kısmında oluşur ve genellikle ağrıya neden olmaz. Ancak, kanama ve rahatsızlık yaratabilir.

Dış Hemoroid: Anüs çevresinde oluşur ve genellikle ağrılıdır. Şişme, kaşıntı ve kanama gibi belirtilere yol açabilir.

Tuvalete telefonla girenleri bekleyen tehlike! Bu hastalığı tetikliyormuş, ameliyata kadar götürüyor - 7

Hemoroidlerin oluşumuna neden olabilecek faktörler arasında uzun süre oturma, kabızlık, ağır kaldırma ve genetik yatkınlık sayılabilir. Tedavi genellikle yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve bazı durumlarda cerrahi müdahale ile yapılır.

Tuvalete telefonla girenleri bekleyen tehlike! Bu hastalığı tetikliyormuş, ameliyata kadar götürüyor - 8

Bol su içmek, lifli gıdalar tüketmek ve düzenli egzersiz yapmak, hemoroidlerin oluşumunu önlemeye ve semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Tuvalete telefonla girenleri bekleyen tehlike! Bu hastalığı tetikliyormuş, ameliyata kadar götürüyor - 9

Halk arasında basur olarak da bilinen hemoroid riskini ortadan kaldırmak için bazı alışkanlıklarınıza dikkat etmeniz gerekir.

LİFLİ GIDALAR TÜKETİN

Bol miktarda sebze, meyve, tam tahıllı ürünler ve baklagiller tüketmek, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olabilir.

Tuvalete telefonla girenleri bekleyen tehlike! Bu hastalığı tetikliyormuş, ameliyata kadar götürüyor - 10

BOL SU İÇMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için su içmeyi önemsemelisiniz. Uzmanlar her gün 8-10 bardak su içilmesini öneriyor. Günlük olarak yeterli miktarda su içmek, dışkının yumuşak kalmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler.

Tuvalete telefonla girenleri bekleyen tehlike! Bu hastalığı tetikliyormuş, ameliyata kadar götürüyor - 11

TUVALET ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN

Uzun süre oturmak yerine, tuvalette fazla vakit geçirmemeye çalışın. Ayrıca, tuvalet ihtiyacınızı ertelememeye özen gösterin

Tuvalete telefonla girenleri bekleyen tehlike! Bu hastalığı tetikliyormuş, ameliyata kadar götürüyor - 12

HİJYENE DİKKAT EDİN

Tuvalet sonrası bölgeyi nazikçe temizleyin ve yumuşak, parfümsüz kağıtlar kullanın. Sert kağıtlar veya kimyasal içerikli temizlik ürünleri, tahrişe neden olabilir.

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