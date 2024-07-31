Tuvalete telefonla girenleri bekleyen tehlike! Bu hastalığı tetikliyormuş, ameliyata kadar götürüyor

Hemoroid, rektum ve anüs çevresindeki damarların şişmesi ve iltihaplanması sonucu oluşan bir sağlık sorunudur.



Genellikle iki tür hemoroid bulunur:



İç Hemoroid: Rektumun iç kısmında oluşur ve genellikle ağrıya neden olmaz. Ancak, kanama ve rahatsızlık yaratabilir.



Dış Hemoroid: Anüs çevresinde oluşur ve genellikle ağrılıdır. Şişme, kaşıntı ve kanama gibi belirtilere yol açabilir.