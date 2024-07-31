Tuvalete telefonla girenleri bekleyen tehlike! Bu hastalığı tetikliyormuş, ameliyata kadar götürüyor
Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte akıllı telefonlarımız her dakika elimizde. Öyle ki telefonları tuvalete, banyoya girerken bile bırakmıyoruz. Ancak telefonla tuvalete girenleri bekleyen bir tehlike var.
Sosyal medya artık hayatımızın her alanında ve tüm gelişmelerden haberdar olabilmek için her dakika telefonlarımız elimizde oluyor. Bitmek bilmeyen iletişim çılgınlığı ve yeni bilgilere erişme isteği sürekli telefon ekranına bakmanıza sebep oluyor.