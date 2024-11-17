Tuvalette 10 dakikadan uzun süre oturanlar dikkat! Neden olduğu hastalık 20, 30 ve 40'lı yaşlarda yüzde 50 arttı
Doktorlar , tuvalette on dakikadan uzun süre oturmanın bir dizi kişisel sağlık sorununa yol açabileceğini ve kolon kanseri belirtisi olabileceğini öne sürüyor. Bağırsak cerrahı Dr. Lai Xue, tuvalette çok uzun süre oturmanın kanser belirtisi olabileceğini ve bunun nasıl olabileceğini açıklıyor. Veriler, hastalığın son 30 yılda 20, 30 ve 40'lı yaşlarda yüzde 50 arttığını gösteriyor.
Uzmanlar, yaygın tuvalet alışkanlığının sadece hemoroid ve idrar kaçırma riskini artırmakla kalmayıp, çok daha kötü bir şeyin habercisi de olabileceği konusunda uyarıyor. Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezi'nden kolorektal cerrah Dr. Lai Xue, tuvalette yalnızca işinizi görecek kadar oturmanız gerektiğinin altını çiziyor.