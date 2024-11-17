Tuvalette 10 dakikadan uzun süre oturanlar dikkat! Neden olduğu hastalık 20, 30 ve 40'lı yaşlarda yüzde 50 arttı

Doktorlar , tuvalette on dakikadan uzun süre oturmanın bir dizi kişisel sağlık sorununa yol açabileceğini ve kolon kanseri belirtisi olabileceğini öne sürüyor. Bağırsak cerrahı Dr. Lai Xue, tuvalette çok uzun süre oturmanın kanser belirtisi olabileceğini ve bunun nasıl olabileceğini açıklıyor. Veriler, hastalığın son 30 yılda 20, 30 ve 40'lı yaşlarda yüzde 50 arttığını gösteriyor.

Tuvalette 10 dakikadan uzun süre oturanlar dikkat! Neden olduğu hastalık 20, 30 ve 40'lı yaşlarda yüzde 50 arttı - 1

Uzmanlar, yaygın tuvalet alışkanlığının sadece hemoroid ve idrar kaçırma riskini artırmakla kalmayıp, çok daha kötü bir şeyin habercisi de olabileceği konusunda uyarıyor. Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezi'nden kolorektal cerrah Dr. Lai Xue, tuvalette yalnızca işinizi görecek kadar oturmanız gerektiğinin altını çiziyor.


SAĞLIK HABERLERİ

Tuvalette 10 dakikadan uzun süre oturanlar dikkat! Neden olduğu hastalık 20, 30 ve 40'lı yaşlarda yüzde 50 arttı - 2

Tuvalet oturağının kalçalara yaptığı baskı, bölgedeki damarlara kan hücumuna neden oluyor, diye açıklıyor. Bu, anüs çevresindeki hassas bölgedeki kan basıncını artırarak hemoroid riskini yükseltiyor.


Tuvalette 10 dakikadan uzun süre oturanlar dikkat! Neden olduğu hastalık 20, 30 ve 40'lı yaşlarda yüzde 50 arttı - 3

CNN'e konuşan uzman, "Bu, kanın girdiği ancak geri dönemediği tek yönlü bir valf haline geliyor" dedi.


Tuvalette 10 dakikadan uzun süre oturanlar dikkat! Neden olduğu hastalık 20, 30 ve 40'lı yaşlarda yüzde 50 arttı - 4

Uzmanlar, tuvalette uzun süre oturmanın kolon kanseri belirtisi olabileceği konusunda uyarıyor.

Tuvalette 10 dakikadan uzun süre oturanlar dikkat! Neden olduğu hastalık 20, 30 ve 40'lı yaşlarda yüzde 50 arttı - 5

YÜZDE 50 ARTIŞ

Uzmanlar bağırsak kanseri "salgını" konusunda devam eden endişelerini dile getirmeye devam ettiler. Veriler, hastalığın son 30 yılda 20, 30 ve 40'lı yaşlarda yüzde 50 arttığını gösteriyor ve genç yetişkinlerdeki bu tür vakalar tıbbi olarak 'erken başlangıçlı' kanser vakaları olarak tanımlanıyor.

Tuvalette 10 dakikadan uzun süre oturanlar dikkat! Neden olduğu hastalık 20, 30 ve 40'lı yaşlarda yüzde 50 arttı - 6

GENÇLER ARASINDA SALGIN

Birmingham Üniversitesi'nden Onkolog Dr. Shivan Sivakumar , durumu daha önce "salgın" olarak nitelemişti. Sivakumar; "Şu anda gençlerde kanser salgını var. Bunun nedeni bilinmiyor ancak daha fazla hastanın karın kanserine yakalandığını görüyoruz." dedi.


Tuvalette 10 dakikadan uzun süre oturanlar dikkat! Neden olduğu hastalık 20, 30 ve 40'lı yaşlarda yüzde 50 arttı - 7

Her yıl yaklaşık 45.000 bağırsak kanseri vakası teşhis ediliyor ve bu da onu en yaygın üçüncü kanser yapıyor. Her yıl 17.000'e yakın Britanyalıyı öldürüyor ve teşhi

DAHA FAZLA GÖSTER