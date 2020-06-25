Tuzlu su corona virüs ile savaşmaya yardımcı olabilir

ntv.com.tr 25.06.2020 - 13:18
Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, tuzlu suyun öksürük ve soğuk algınlığını semptomlarını iyileştirdiğini ve hastalığın süresini kısalltığını bildirdi. Bilim insanları soğuk algınlığı virüslerine benzer semptomlara sahip yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalığına karşı tuzlu suyun etkilerini araştırıyor. Bu kapsamda hafif Covid-19 semptomlarına sahip yetişkinlerden oluşan bir grup gönüllü üzerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Hafif semptomları olan corona virüs hastaları şu anda paracetamol ve ibuprofen ile tedavi ediliyor. Ağır durumda olanlara ise dexamethasone ve remdevisir uygulanıyor. Ancak, bu ilaçların sınırlı etkisi kanıtlansa da hiçbiri tedavide yüzde yüze yakın bir etki gösteremiyor.
Bununla birlikte tuzlu suyun hücrelerin mikroorganizmaları parçalamak için kullandığı hipokloröz asiti salgılamak için hali hazırda farklı hastalıklarda tedavi amacıyla kullanıldığı belirtildi.
Edinburgh Üniversitesi Usher Enstitiüsü direktörü Profesör Aziz Shikh, “Covid-19 olduğu doğrulanmış kişiler üzerinde çalışmamız sürüyor. Tuzlu suyun salgının etkisini yavaşlatacağına inanıyoruz” dedi.
Bununla birlikte tuzlu deniz suyunun da Covid-19 karşı benzer bir etkisi olacığı düşünülüyor. Yüzmek tuzlu suyun burun ve ağızla direk temasını sağlıyor. Uzmanlara göre, havuzda, gölde veya denizde yüzmek tehlike oluşturmuyor. Ancak havuzun kenarında veya plajda sosyal mesafe kuralına kesinlikle uyulması gerekiyor.