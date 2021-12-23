Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az

İNGİLTERE ARAŞTIRMASI

Imperial College London'dan bir araştırma ekibi, Aralık ayının ilk iki haftasında Omicron ve Delta vakalarını karşılaştırdı ve hastane ziyaretlerinde İskoç meslektaşlarının bulduğundan daha küçük bir azalma bildirdi.

Çalışmada, 1-14 Aralık tarihlerinde İngiltere'de kaydedilen hem aşılı hem de aşısız 56 bin Omicron ve 269 bin Delta vakası değerlendirildi.