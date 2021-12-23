Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az

İki kıtadaki üç ayrı bilim ekibi, Omicron’dan kaynaklanan enfeksiyonların, corona virüsün önceki varyantlarına göre çok daha bulaşıcı, ancak daha hafif hastalığa yol açtığını ortaya koydu. Araştırmacılar, Güney Afrika, İskoçya ve İngiltere'deki Omicron vakalarını değerlendirdi. Tüm ülkelerdeki sonuçlar, varyant nedeniyle hastaneye yatış riskinin diğer versiyonlara göre yüzde 20 ile yüzde 70 oranında daha düşük olduğunu gösterdi. Bulgular, Türkiye'nin aralarında bulunduğu dünya genelindeki mevcut dalgalanmaların, korkulduğu kadar kötü olmayabileceğine dair umut veriyor.

Haberler - ntv.com.tr 23.12.2021 - 10:11 | Son Güncelleme : 23.12.2021 - 11:34

Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az - 1

Güney Afrika, İskoçya ve İngiltere'de yapılan üç ayrı araştırmada, Covid-19'un Omicron varyantının, Delta varyantına oranla hastaneye yatışları azalttığı tespit edildi.

Konuya ilişkin yorum yapan, ABD’nin Atlanta eyaletinde yer alan Emory Üniversitesi'nden Natalie Dean, "Omicron’ın her yerde olduğu ve çok daha bulaşıcı olduğu göz önüne alındığında, hastalığın şiddetinin azalacağını düşünüyoruz” dedi.

Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az - 2

Omicron varyantının Kasım ayında Güney Afrika'da keşfedilmesinden bu yana, bilim insanları, diğer varyantlara kıyasla daha ciddi hastalığa neden olup olmadığını öğrenmek için mücadele ediyor.

Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az - 3

Ancak, Omicron'un her üç ülkede de hastaneye yatış riskini düşürmesinin büyük ölçüde bu popülasyonlardaki bağışıklığa bağlı olduğu görülüyor. Enfekte olanların çoğu, ya önceki enfeksiyonlar ya da aşılar nedeniyle ciddi hastalıklara karşı zaten korumaya sahipti.

Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az - 4

HASTANELERDEKİ YÜKLERİ ARTIRABİLİR

Diğer taraftan, yeni çalışmaların bulguları cesaret verici olsa da uzmanlar, birçok ülkedeki Omicron vakalarının artışının hastaneyi doldurabileceği konusunda uyardı. Çünkü varyant corona virüsün önceki versiyonlarından çok daha kolay yayılıyor.

Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az - 5

Konuya ilişkin açıklama yapan, Los Angeles California Üniversitesi'nden biyoistatistik uzmanı Christina Ramirez, "Alarm yaratmak istemiyorum ama Covid-19’a kaşı  gardınızı düşürebileceğinizi düşünmüyorum" dedi. Dr. Ramirez, Omicron varyantının baskın olduğu ülkede, Amerikalıların sosyal mesafe ve hijyen gibi önlemlere devam etmeleri gerektiğini bildirdi. 

Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az - 6

Bununla birlikte, Omicron ortalama olarak daha hafif hastalığa neden olabilirken, aynı zamanda şimdiye kadarki tüm varyantlardan daha hızlı yayılıyor. Şu anda Omicron ABD, Avrupa ve dünyanın diğer birçok bölgesindeki baskın varyant olarak dikkat çekiyor.

Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az - 7

GÜNEY AFRİKA ÇALIŞMASI

Güney Afrika'da yapılan araştırma, dünyadaki  Omicron dalgalarının uzun sürmeyebileceğini öne sürdü. Omicron rekor sayıda günlük yeni vakayı körükledi, ancak ülkedeki yetkililer Çarşamba günü enfeksiyon dalgasının zirveye ulaşmış olabileceğini bildirdi.

Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az - 8

YÜZDE 70 DAHA DÜŞÜK HASTANEYE YATIŞ ORANI 

Güney Afrika çalışması, Kasım ayından bu yana Omicron vakalarındaki artışa odaklandı. Araştırmacılar, Omicron ile enfekte olan kişilerde hastaneye yatış riskinin, corona virüsün diğer varyantları ile enfekte olanlara kıyasla yaklaşık yüzde 70 daha düşük olduğunu buldu.

Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az - 9

Yazarlar, daha hafif vakaların kısmen Omicron'un zaten Covid-19 olan insanları yeniden enfekte etmede daha başarılı olmasından kaynaklanabileceğini aktardı. . Varyant önceki enfeksiyonlardan kaçabilir ve vücutta yerleşebilirken, ciddi hastalıkları önleyen güçlü ancak daha yavaş bağışıklık tepkilerinden kaçamayabilir.

Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az - 10

Ayrıca, Güney Afrika'daki araştırmacılar, ülkedeki  insanların yaklaşık yüzde 70'inin Omicron dalgasından önce bir Covid-19 enfeksiyonu geçirdiğini, yüzde 30’unun ise tam olarak aşılandığını açıkladı. Çalışmanın yazarları, enfeksiyonların sağladığı korumayı aşılardan kaynaklanan korumadan ayıramadıklarını aktardı. Ayrıca, verilerinin, genel enfeksiyon oranının oldukça düşük olduğu Omicron dalgasının erken bir aşamasında toplandığı konusunda da uyardılar. 

Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az - 11

İSKOÇYA ÇALIŞMASI

İskoçya'da araştırmacılar, Kasım ve Aralık aylarında Delta ve Omicron vakalarını incelediler ve her bir varyanttan kaç hastanın bir hastaneye kabul edildiğine baktılar. Araştırmacılar, Omicron enfeksiyonlarının, Delta varyantına kıyasla hastaneye yatış riskinde üçte iki oranında bir azalma ile ilişkili olduğunu buldu.

Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az - 12

Edinburgh Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü ve yeni çalışmanın ortak yazarlarından Mark Woolhouse, Omicron hafif hastalığa neden olsa bile varyant nedeniyle hastanelerin çok hızlı dolabileceğini söyledi. 

Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az - 13

İNGİLTERE ARAŞTIRMASI

Imperial College London'dan bir araştırma ekibi, Aralık ayının ilk iki haftasında Omicron ve Delta vakalarını karşılaştırdı ve hastane ziyaretlerinde İskoç meslektaşlarının bulduğundan daha küçük bir azalma bildirdi.

Çalışmada, 1-14 Aralık tarihlerinde İngiltere'de kaydedilen hem aşılı hem de aşısız  56 bin Omicron ve 269 bin Delta vakası değerlendirildi.

Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az - 14

BİR GECEDEN DAHA FAZLA HASTANEDE KALMA RİSKİ YÜZDE 40-45 DAHA AZ

İlk tahminler, Delta varyant vakaları ile karşılaştırıldığında, Omicron ile enfekte olan kişilerin ortalama olarak hastanelere gitme olasılığının yüzde 15 ila 20 daha düşük olduğunu ve bir gece veya daha uzun süre hastanede kalma olasılığının yüzde 40 ila 45 daha az olduğunu gösterdi.

Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az - 15

Bununla birlikte İngiliz bilim insanları;  aşılanmış, daha önce enfekte olmuş veya herhangi bir bağışıklığı olmayan kişilerde Omicron enfeksiyonunun sonuçlarını ayırt edebildi. Güney Afrikalı araştırmacıların, kazanılmış bağışıklığın Omicron enfeksiyonlarını ortalama olarak daha hafif hale getirmeye yardımcı olduğu fikrini doğruladılar.

Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az - 16

Öte yandan her üç bilim insanı ekibi de sonuçlarının henüz başlangıç ​​aşamasında olduğu konusunda uyardı. Omicron hala İngiltere’de ilerlemeye devam ediyor  ve hastaneye yatma riski daha yüksek olabilecek yaşlı insanlar arasında henüz fazla ilerleme göstermedi. Ayrıca, bireysel vakalar hafif olsa bile, vakalar çok hızlı patladığı için Omicron hastaneler için hala ciddi bir risk oluşturuyor. Imperial College London çalışmasının yazarlarından Azra Ghani, “Bunu soğuk algınlığı olarak değerlendirecek bir yerde değiliz” diye konuştu.

Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az - 17

AŞILANMAMIŞ KİŞİLER BÜYÜK BİR RİSK ALTINDA

Harvard Üniversitesi, T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyolog olan William Hanage ise yeni bulguların aşılanmamış ve henüz Covid-19’a yakalanmamış kişilerin özellikle yüksek risk altında olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç: Omicron nedeniyle hastaneye yatış riski daha az - 18

Dr. Hanage, "Eğer aşısızsanız ve hiç enfeksiyon kapmadıysanız, Delta'dan biraz daha az şiddetlidir. Ama bu biraz kafanıza iki çekiç yerine bir çekiçle vurulduğunu söylemenize benziyor" dedi.

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