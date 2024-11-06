Uçuk virüsü beyni nasıl tehdit ediyor? Alzheimer'ı tetikliyor mu?

NASIL YAYILDIĞI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

HSV-1, merkezi sinir sistemine iki yoldan ulaşabiliyor ancak enfeksiyonun beyin içinde nasıl yayıldığı belirsizliğini koruyor. Colorado Üniversitesi'nden nörolog Christy Niemeyer, “Son zamanlarda bu yaygın virüsün Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklarla ilişkilendirildiği görüldü, ancak merkezi sinir sistemi istilasının net bir yolu belirlenemedi.

HSV-1'in beyne nasıl girebileceğini ve hangi beyin bölgelerinin savunmasız olduğunu belirlemek, hastalığı nasıl başlattığını anlamanın anahtarı” dedi.