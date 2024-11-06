Uçuk virüsü beyni nasıl tehdit ediyor? Alzheimer'ı tetikliyor mu?
Bilim insanları, uçuk virüsünün (HSV-1) beyindeki etkilerini ve virüsün sinir sistemi üzerindeki potansiyel zararlı etkilerini inceledi. Araştırma sonucu, uçuk virüsünün (HSV-1) beyinde yarattığı iltihaplanmanın Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların gelişimine nasıl katkıda bulunabileceğini ortaya koydu.
Geçmişte yapılan araştırmalarda uçuk virüsü (Herpes Simplex HSV-1) olarak bilinen Herpes virüsünün beyne zarar verdiği tespit edildi. Yeni bir çalışma, viral saldırının nasıl yayıldığına ilişkin daha fazla bilgi sunuyor.