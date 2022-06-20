Uğur Şahin uyardı: Omicron'un aşılardan kaçabilen yeni bir alt türü çıkabilir

"ZAMAN İLERLİYOR"

Şahin, “Zaman ilerliyor. BioNTech ve Moderna gibi hızlı mRNA teknolojisini kullanan firmalar için bile seri aşı üretimine başlamak üç ay sürebilir. Eğer yeni klinik veriler gerekirse, bu süreç dört aydan daha uzun sürebilir” diye konuştu.