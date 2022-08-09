Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nden müjdeli haber: Omicron'a özel olarak uyarlanan aşıların ne zaman geleceği belli oldu

Diğer taraftan, Reuters’ın bildirdiğine göre BioNTech’in İkinci çeyrekteki geliri ve net kârı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 düşerek sırasıyla 3,2 milyar euroya ve 1,672 milyar euroya geriledi. Şirket, geçen yıl 19 milyar olan 2022 aşı geliri hedefini 13 ila 17 milyar euroya düşürdü.