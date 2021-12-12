Uğur Şahin'den Omicron varyantı açıklaması: Yeni aşı gelecek mi?

DER SPIEGEL: Çarşamba günü, BioNTech aşısının Omicron'a karşı ne kadar iyi çalıştığına dair bir ön çalışmanın sonuçlarını yayınladınız. En az üç doz aşı olan kişilerin Omicron’a karşı iyi bir şekilde korunacağı ortaya çıktı . Buna şaşırdınız mı?





Uğur Şahin: Beş altı senaryo geliştirmiştik. Bu ön sonuç, bu durumda mümkün olan en iyi sonuçtur. Ön verilere göre, üç doz corona virüsü önemli ölçüde nötralize ediyor. Daha fazla veri, korumanın ne kadar güçlü olduğunu ve ne kadar sürdüğünü gösterecektir.