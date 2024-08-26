Unutkanlığı bitiren gizli kahraman! Adana'da hasat başladı: Güçlü hafızanın doğal ilacı

STRES SEVİYESİNİ DENGELER

Daha sakin mi hissetmek istiyorsunuz? Ceviz yiyin. Nutrients dergisinde 2022 yılında yayınlanan bir araştırma, 16 hafta boyunca günde yaklaşık iki porsiyon ceviz yemenin, kişinin bildirdiği stres ve depresyon düzeylerini iyileştirdiğini ortaya çıkardı. Ayrıca bu çalışmada ceviz tüketiminin daha uzun bir uyku süresine yardımcı olduğu ve deneklerin genel zihinsel sağlığını iyileştirdiği ortaya çıktı. Ceviz, melatonin, folat, E vitamini ve polifenoller gibi nöro-destekleyici bileşikler açısından zengin olduğundan zihinsel sağlığınız için faydalıdır.