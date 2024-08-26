Unutkanlığı bitiren gizli kahraman! Adana'da hasat başladı: Güçlü hafızanın doğal ilacı
Adana'nın Kozan ilçesinde ceviz hasadı başladı. Omega-3 bakımından zengin olan ceviz, düzenli tüketildiğinde vücut için pek çok fayda sağlıyor. Hafızayı güçlendiren, kolesterolü dengeleyen ceviz sindirim sağlığını da iyileştiriyor.
İlçeye bağlı Karanebili Mahallesi 850 rakımda geleneksel yöntemlerle ceviz hasadı başladı. Cevizler hasat edildikten sonra yeşil kabuğundan özenle ayrılıp kurutulmaya bırakılıyor. Gölgede kurutulan cevizler satış için hazır hale getiriliyor.