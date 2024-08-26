Unutkanlığı bitiren gizli kahraman! Adana'da hasat başladı: Güçlü hafızanın doğal ilacı

Adana'nın Kozan ilçesinde ceviz hasadı başladı. Omega-3 bakımından zengin olan ceviz, düzenli tüketildiğinde vücut için pek çok fayda sağlıyor. Hafızayı güçlendiren, kolesterolü dengeleyen ceviz sindirim sağlığını da iyileştiriyor.

Unutkanlığı bitiren gizli kahraman! Adana'da hasat başladı: Güçlü hafızanın doğal ilacı - 1

İlçeye bağlı Karanebili Mahallesi 850 rakımda geleneksel yöntemlerle ceviz hasadı başladı. Cevizler hasat edildikten sonra yeşil kabuğundan özenle ayrılıp kurutulmaya bırakılıyor. Gölgede kurutulan cevizler satış için hazır hale getiriliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Unutkanlığı bitiren gizli kahraman! Adana'da hasat başladı: Güçlü hafızanın doğal ilacı - 2

Ceviz yetiştiricisi Gökhan Özkan, "Araziler atadan, dededen kalma. Engebeli arazilerimizi buğday ve belirli meyve ağaçlarıyla değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizim ektiğimiz cevizlerimizi toplamaya geldik. Günün ilk saatleriyle da bahçemize giderek hasada başlıyoruz. Kışlık ve satmak için ceviz kavlatma makinemiz ile kabuklarından ayırmak için bir çuvalı döküyoruz 20 dakika bekliyoruz. Kabuklarından ayrılınca kurutmaya döküyoruz. Bir hafta içerisinde kurutuyor hem kışlık hem de satılık hale getiriyoruz" dedi.

Unutkanlığı bitiren gizli kahraman! Adana'da hasat başladı: Güçlü hafızanın doğal ilacı - 3

Geçen yıla oranla olumsuz hava şartları sebebiyle rekoltenin düştüğü görüldü.

Güçlü bir omega-3 kaynağı olan ve en sağlıklı atıştırmalıkların başında gelen ceviz vücut için pek çok fayda sağlıyor.

Unutkanlığı bitiren gizli kahraman! Adana'da hasat başladı: Güçlü hafızanın doğal ilacı - 4

SİNDİRİM SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİR

Antioksidanlar dergisinde 2023 yılında yayınlanan bir inceleme, cevizlerin bağırsak sağlığınızı iyileştirebilecek bir prebiyotik görevi görme potansiyeline sahip olduğunu buldu. Bunu, mide-bağırsak sisteminizdeki faydalı mikroplar için bir "besin" kaynağı olarak hizmet ederek yaparlar.

Unutkanlığı bitiren gizli kahraman! Adana'da hasat başladı: Güçlü hafızanın doğal ilacı - 5

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Ceviz kalp-sağlıklı olduğundan lipid panelinizi olumlu yönde etkileyebilir, bu da vücudunuzdaki LDL kolesterolü gibi genellikle "kötü kolesterolü" azalttığı anlamına gelir. Circulation'da yayınlanan 2021 tarihli bir araştırma, iki yıl boyunca günde yaklaşık iki porsiyon ceviz tüketen yaşlı yetişkinlerin LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ortaya çıkardı.

Unutkanlığı bitiren gizli kahraman! Adana'da hasat başladı: Güçlü hafızanın doğal ilacı - 6

KALBİ KORUR

Ceviz, Amerikan Kalp Derneği tarafından Heart-Check Sertifikasına sahiptir, bu da kuruluşun "kalp-sağlıklı gıda" olma kriterlerini karşıladığı anlamına gelir. Sodyum, doymuş yağ ve trans yağ oranları düşüktür ve A ve C vitaminleri, demir, kalsiyum, protein veya diyet lifi açısından Günlük Değerin en az %10'unu içerirler. Peki cevizleri elinizin altında bulundurmaya hazır mısınız?

Unutkanlığı bitiren gizli kahraman! Adana'da hasat başladı: Güçlü hafızanın doğal ilacı - 7

GÜÇLÜ HAFIZA İÇİN BOL BOL YİYİN

Nutrients dergisinde yayınlanan 2020 tarihli bir çalışmada bildirilen, hem hayvan hem de insan üzerinde yapılan araştırmalar, ceviz tüketmenin beyin fonksiyonlarının yanı sıra hafıza üzerinde de olumlu etkileri olduğunu gösterdi. Her gün ceviz yemek iltihabı azaltmaya ve serbest radikalleri uzak tutmaya yardımcı olabilir; aksi halde hücrelere zarar verebilir ve zamanla Alzheimer hastalığı ve demansa yol açabilir.

Unutkanlığı bitiren gizli kahraman! Adana'da hasat başladı: Güçlü hafızanın doğal ilacı - 8

STRES SEVİYESİNİ DENGELER

Daha sakin mi hissetmek istiyorsunuz? Ceviz yiyin. Nutrients dergisinde 2022 yılında yayınlanan bir araştırma, 16 hafta boyunca günde yaklaşık iki porsiyon ceviz yemenin, kişinin bildirdiği stres ve depresyon düzeylerini iyileştirdiğini ortaya çıkardı. Ayrıca bu çalışmada ceviz tüketiminin daha uzun bir uyku süresine yardımcı olduğu ve deneklerin genel zihinsel sağlığını iyileştirdiği ortaya çıktı. Ceviz, melatonin, folat, E vitamini ve polifenoller gibi nöro-destekleyici bileşikler açısından zengin olduğundan zihinsel sağlığınız için faydalıdır.

Unutkanlığı bitiren gizli kahraman! Adana'da hasat başladı: Güçlü hafızanın doğal ilacı - 9

SABAHLARI GÜNE CEVİZ TÜKETEREK BAŞLAYABİLİRSİNİZ

Her gün bir avuç ceviz yemek, bu cevizin birçok faydasını elde etmenize yardımcı olabilir. Ayrıca badem gibi diğer kuruyemişlerle bir gece önceden ıslatıp, sabahları bu sağlıklı kuruyemişlerle güne başlayabili

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