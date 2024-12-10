Ürik asit seviyesini düşüren 1 numaralı şifa kaynağı: Damar sertliğini önlüyor, hipertansiyonu dengeliyor
Vücuttaki ürik asit yükseliği Kalp ve damar hastalıkları için bir risk oluşturur. Dünyada severek tüketilen içeceklerden biri olan kahvenin bir faydası daha ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre kahve içmek vücuttaki ürik asit seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir.
Ürik asit yüksekliği bireylerde kalp ve damar hastalıkları için bir risk oluşturmakta olup yine obezite, diyabet, hipertansiyon hastalıkları için de bir uyarıcı bulgudur.