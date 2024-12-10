Ürik asit seviyesini düşüren 1 numaralı şifa kaynağı: Damar sertliğini önlüyor, hipertansiyonu dengeliyor

Hem kafeinli hem de kafeinsiz kahvenin ürik asidi düşürme konusunda faydaları vardır. Ancak, şeker eklenmiş veya yüksek kalorili katkı maddelerinden kaçınmak iyi olacaktır, çünkü bu sağlık yararlarını ortadan kaldırır ve genellikle yüksek ürik asit seviyeleriyle bağlantılı olan metabolik sorunlar için riski artırabilir.