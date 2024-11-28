Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Düzensiz uyku uyayanlarda yüzde 26 daha fazla görülüyor

Yeni bir araştırma, sadece iyi bir gece uykusu almanın değil, aynı zamanda ne zaman uyuduğunuzun da sağlığınız için iyi olduğunu öne sürüyor.



İngiltere'deki yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, düzenli yatma ve uyanma saatlerine uymayan kişilerin felç ve kalp krizi geçirme riski daha yüksek.





