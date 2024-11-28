Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Düzensiz uyku uyayanlarda yüzde 26 daha fazla görülüyor
Yeni bir araştırma, sadece kaliteli bir uyku almanın değil, aynı zamanda uyku alışkanlıklarının düzenli olmasının da kalp sağlığı üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini ortaya koydu. Araştırma, uyku düzeni düzensiz olan bireylerin, yeterli uyku alsalar bile felç, kalp yetmezliği ve kalp krizi riskinin önemli ölçüde arttığını gösteriyor.
Yeni bir araştırma, sadece iyi bir gece uykusu almanın değil, aynı zamanda ne zaman uyuduğunuzun da sağlığınız için iyi olduğunu öne sürüyor.
İngiltere'deki yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, düzenli yatma ve uyanma saatlerine uymayan kişilerin felç ve kalp krizi geçirme riski daha yüksek.