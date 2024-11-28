Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Düzensiz uyku uyayanlarda yüzde 26 daha fazla görülüyor

Yeni bir araştırma, sadece kaliteli bir uyku almanın değil, aynı zamanda uyku alışkanlıklarının düzenli olmasının da kalp sağlığı üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini ortaya koydu. Araştırma, uyku düzeni düzensiz olan bireylerin, yeterli uyku alsalar bile felç, kalp yetmezliği ve kalp krizi riskinin önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Düzensiz uyku uyayanlarda yüzde 26 daha fazla görülüyor - 1

Yeni bir araştırma, sadece iyi bir gece uykusu almanın değil, aynı zamanda ne zaman uyuduğunuzun da sağlığınız için iyi olduğunu öne sürüyor.

İngiltere'deki yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, düzenli yatma ve uyanma saatlerine uymayan kişilerin felç ve kalp krizi geçirme riski daha yüksek.


SAĞLIK HABERLERİ

Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Düzensiz uyku uyayanlarda yüzde 26 daha fazla görülüyor - 2

Düzensiz uyku düzeni, insanların genel olarak yeterli uyku alıp almadıklarından bağımsız olarak, felç, kalp yetmezliği ve kalp krizi gibi rahatsızlıkların riskini dörtte birden fazla artırıyor.

Uyku bozuklukları, atardamarlarda yağ birikmesine ve kan basıncı ile diğer kardiyovasküler fonksiyonların bağlantılı olduğu sirkadiyen ritmin bozulmasına yol açabilen iltihaplanmayı tetikleyebilir.


Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Düzensiz uyku uyayanlarda yüzde 26 daha fazla görülüyor - 3

Araştırmacılar, kalp krizi gibi büyük kalp rahatsızlığı öyküsü olmayan ve İngiltere Biyobankası çalışmasına katılan 40 ila 79 yaş aralığındaki 72 bin 269 kişinin verilerini inceledi.

Katılımcıların uykularını kaydetmek için bir hafta boyunca bir aktivite takip cihazı taktılar ve ardından uzmanlar her kişi için bir Uyku Düzenliliği İndeksi (SRI) puanı hesapladı.

Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Düzensiz uyku uyayanlarda yüzde 26 daha fazla görülüyor - 4

YÜZDE 26 DAHA FAZLA

İnsanlar sekiz yıl boyunca takip edildi ve bu süre zarfında araştırmacılar, kaç kişinin kalp krizi, felç ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıklar yaşadığını analiz etti.

Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Düzensiz uyku uyayanlarda yüzde 26 daha fazla görülüyor - 5

Kahve tüketimi ve egzersiz seviyesi gibi sonuçları etkileyebilecek unsurlar hesaba katıldığında bile, düzensiz uyuyanların felç, kalp yetmezliği veya kalp krizi geçirme olasılığının düzenli uyuyanlara göre yüzde 26 daha fazla olduğu görüldü.


Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Düzensiz uyku uyayanlarda yüzde 26 daha fazla görülüyor - 6

Epidemiology and Community Health Dergisi'nde çevrimiçi olarak yayımlanan bulgulara göre, orta düzeyde düzensiz uyuyanların düzensiz uyuma olasılığı yüzde 8 daha fazla.

Araştırmacılar ayrıca SRI puanının sürekli bir ölçüm olduğunu, insanların uyku düzenleri ne kadar düzensizse kalp krizi ve felç geçirme risklerinin de o kadar arttığını buldular.

Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Düzensiz uyku uyayanlarda yüzde 26 daha fazla görülüyor - 7

YETERLİ UYKU RİSKİ AZALTMIYOR

Genel olarak, 18-64 yaş aralığındakiler için önerilen uyku miktarı gecelik 7-9 saat, 65 yaş ve üzeri kişiler için ise 7-8 saattir.

Çalışmada, düzenli uyuyanların daha büyük bir oranının (%61) düzensiz uyuyanlara (%48) kıyasla önerilen uyku kotasını karşıladığı bulundu.

Ancak düzensiz uyuyan kişilerde bu durumun kalp sağlığı açısından bir farkı olmadı; bu kişilerde yeterli uyku alsalar bile felç ve kalp krizi geçirme riski aynı oranda yüksekti.

Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Düzensiz uyku uyayanlarda yüzde 26 daha fazla görülüyor - 8

Ottawa Üniversitesi'nden araştırmacılar, "Sonuçlarımız, uyku düzenliliğinin, önemli olumsuz kardiyovasküler olay riskini düzenlemede yeterli uyku süresinden daha önemli olabileceğini gösteriyor." dedi.


Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Düzensiz uyku uyayanlarda yüzde 26 daha fazla görülüyor - 9

British Heart Foundation'ın kıdemli kalp hemşiresi Emily McGrath, "Uykunun kalbe nasıl fayda sağladığı tam olarak belli değil ancak araştırmalar, bozulmuş uykunun CRP adı verilen bir proteinin yüksek seviyeleriyle ilişkili olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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