Uyumadan 2 saat önce içen hastalık nedir bilmiyor: 3 malzemeli karışım öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Mevsim değişimlerinde havaların soğumasıyla birlikte hastalıklara karşı daha dirençsiz hale gelebilirsiniz. Bağışıklığı güçlendirmek ve vücudu hastalıklara karşı korumak için ev yapımı doğal karışımlardan yararlanabilirsiniz. Her evde bulunan ve sadece 3 malzemeyle hazırlanan bu doğal karışımı uyku öncesi tüketmek vücudu mevsimsel hastalıklardan koruyabilir.

Uyumadan 2 saat önce içen hastalık nedir bilmiyor: 3 malzemeli karışım öksürüğü bıçak gibi kesiyor - 1

Uzmanlara göre, zencefil, tarçın ve sütle yapılan sıcak karışımın bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve ayrıca mevsim boyunca genel metabolizmayı artırmaya yardımcı olduğu söyleniyor. Bu karışım, besin açısından zengin olan ve gece uykusundan önce tüketildiğinde genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olduğu söylenen bu üç bileşeni kullanıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Uyumadan 2 saat önce içen hastalık nedir bilmiyor: 3 malzemeli karışım öksürüğü bıçak gibi kesiyor - 2

UYKUYU DÜZENE SOKAR

Uzmanlara göre, hem zencefilin hem de tarçının stresi ve kaygıyı azaltmaya ve daha iyi uykuyu teşvik etmeye yardımcı olabilecek sakinleştirici özelliklere sahip olduğu söyleniyor.

Uyumadan 2 saat önce içen hastalık nedir bilmiyor: 3 malzemeli karışım öksürüğü bıçak gibi kesiyor - 3

SİNDİRİMİ HIZLANDIRIR

Zencefil, yiyeceklerin sindirim sisteminde daha hızlı hareket etmesine yardımcı olan gingerol adı verilen bir bileşik içerir. Bu, midenin boşalmasının çok uzun sürmesi ve gece uykusundan önce rahatlamayı kolaylaştırması nedeniyle kronik hazımsızlığa yardımcı olabilir.

Uyumadan 2 saat önce içen hastalık nedir bilmiyor: 3 malzemeli karışım öksürüğü bıçak gibi kesiyor - 4

VÜCUTTAKİ İLTİHABI ÖNLER

Uzmanlara göre, hem zencefilin hem de tarçının rahatsızlığı hafifletmeye ve genel refahı desteklemeye yardımcı olabilecek iltihap önleyici özelliklere sahip olduğu kanıtlanmıştır.

Uyumadan 2 saat önce içen hastalık nedir bilmiyor: 3 malzemeli karışım öksürüğü bıçak gibi kesiyor - 5

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve vücudu mevsimsel hastalıklardan koruduğu ve mevsim değişikliği nedeniyle vücudun iyileşmesine yardımcı olduğu söylenen antioksidanlar açısından zengindir.

Uyumadan 2 saat önce içen hastalık nedir bilmiyor: 3 malzemeli karışım öksürüğü bıçak gibi kesiyor - 6

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Tarçının kan şekeri seviyelerini dengelemeye ve uykuyu bozabilecek ani yükselmeleri ve düşüşleri önlemeye yardımcı olabileceği söylenir. Ayrıca, zencefilin kan şekeri seviyelerini düşürmeye ve diyabetli kişilerde insülin tepkisini düzenlemeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Uyumadan 2 saat önce içen hastalık nedir bilmiyor: 3 malzemeli karışım öksürüğü bıçak gibi kesiyor - 7

KİLO YÖNETİMİNE YARDIMCI OLUR

Bu karışım gece yarısı isteklerini azaltmaya ve kilo yönetimine yardımcı olan tokluk hissini teşvik etmeye yardımcı olduğu söylenir.

Uyumadan 2 saat önce içen hastalık nedir bilmiyor: 3 malzemeli karışım öksürüğü bıçak gibi kesiyor - 8

KAN DOLAŞIMINI İYİLEŞTİRİR

Uyku sırasında vücut duruşu değişir ve bu da kan dolaşımını etkileyebilir. Uzmanlara göre tarçın, kan dolaşımını iyileştirerek genel sağlığınızı iyileştirebilir ve iyi bir gece uykusundan sonra rahatlamanıza yardımcı olabilir.

Uyumadan 2 saat önce içen hastalık nedir bilmiyor: 3 malzemeli karışım öksürüğü bıçak gibi kesiyor - 9

ÖKSÜRÜĞÜ KESER

Zencefil, öksürüğü ve soğuk algınlığını yatıştırmaya ve uyurken nefes almayı kolaylaştırmaya yardımcı olan doğal bir dekonjestan görevi görür. Öte yandan tarçının virüslerle savaşan, hava yollarını açan, mukusun incelmesine yardımcı olan ve daha iyi uyku sağlayan antiviral, antibakteriyel ve antiinflamatuar özelliklere sahip olduğu söylenir.

Uyumadan 2 saat önce içen hastalık nedir bilmiyor: 3 malzemeli karışım öksürüğü bıçak gibi kesiyor - 10

Gece uyumadan önce süt içmek sağlıklı bir alışkanlıktır. Serotonin ve melatonin üretimini teşvik etmeye yardımcı olan bir amino asit olan triptofanın zengin bir kaynağıdır; uykuyu düzenlemek için gerekli hormonlardır. Kalsiyum içeriği kas gevşemesine yardımcı olabilir ve uyku sırasında genel rahatlığa katkıda bulunabilir. Ayrıca, ılık süt içme alışkanlığı rahatlatıcı bir etkiye sahip olabilir ve vücudunuza gevşeme zamanının geldiğini işaret eden sakinleştirici bir etki yaratabilir. Ayrıca gece açlığını önlemeye ve sağlıklı uykuya yardımcı olur.

ZENCEFİLLİ TARÇINLI SÜT NASIL YAPILIR?

  • 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil, 1/4 tatlı kaşığı tarçın tozu
  • Sütü kısık ateşte iyice kaynatın.
  • Ardından tarçın tozunu ekleyin ve iyice karıştırın.
  • Ardından rendelenmiş zencefili ekleyin ve iyice karıştırın ve 2 dakika pişirin.
  • Yatmadan en az bir veya iki saat önce bu sıcak süt karışımını yudum yudum için.
UYARI! Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için bu karışımı tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.
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