Uyumadan 2 saat önce içen hastalık nedir bilmiyor: 3 malzemeli karışım öksürüğü bıçak gibi kesiyor
Mevsim değişimlerinde havaların soğumasıyla birlikte hastalıklara karşı daha dirençsiz hale gelebilirsiniz. Bağışıklığı güçlendirmek ve vücudu hastalıklara karşı korumak için ev yapımı doğal karışımlardan yararlanabilirsiniz. Her evde bulunan ve sadece 3 malzemeyle hazırlanan bu doğal karışımı uyku öncesi tüketmek vücudu mevsimsel hastalıklardan koruyabilir.
Uzmanlara göre, zencefil, tarçın ve sütle yapılan sıcak karışımın bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve ayrıca mevsim boyunca genel metabolizmayı artırmaya yardımcı olduğu söyleniyor. Bu karışım, besin açısından zengin olan ve gece uykusundan önce tüketildiğinde genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olduğu söylenen bu üç bileşeni kullanıyor.