Uyumadan 2 saat önce içen hastalık nedir bilmiyor: 3 malzemeli karışım öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Gece uyumadan önce süt içmek sağlıklı bir alışkanlıktır. Serotonin ve melatonin üretimini teşvik etmeye yardımcı olan bir amino asit olan triptofanın zengin bir kaynağıdır; uykuyu düzenlemek için gerekli hormonlardır. Kalsiyum içeriği kas gevşemesine yardımcı olabilir ve uyku sırasında genel rahatlığa katkıda bulunabilir. Ayrıca, ılık süt içme alışkanlığı rahatlatıcı bir etkiye sahip olabilir ve vücudunuza gevşeme zamanının geldiğini işaret eden sakinleştirici bir etki yaratabilir. Ayrıca gece açlığını önlemeye ve sağlıklı uykuya yardımcı olur.



ZENCEFİLLİ TARÇINLI SÜT NASIL YAPILIR?





1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil, 1/4 tatlı kaşığı tarçın tozu

Sütü kısık ateşte iyice kaynatın.

Ardından tarçın tozunu ekleyin ve iyice karıştırın.

Ardından rendelenmiş zencefili ekleyin ve iyice karıştırın ve 2 dakika pişirin.

Yatmadan en az bir veya iki saat önce bu sıcak süt karışımını yudum yudum için.