Uyumadan önce 1 bardak içince tiroidi düzenliyor: Çok faydalı ama değer görmüyor
Çörek otunun sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Vitaminler, lif, amino asitler, proteinler ve yağ asitleri gibi besinlerle dolu olan çörek otunun çayını içmek de sağlığa çok yararlı. İşte her gece çörek otu çayı içmenin vücuda faydaları.
Çörek otu her mutfakta bulunan baharatlar arasında yer alıyor. Genellikle börek ve kurabiyeleri süslemek ve nefis bir tat kazandırmak için kullanılan çörek otu aslında sağlık için çok faydalı.
Sağlığa olan faydaları pek bilinmeyen ve bu nedenle değer görmeyen çmrek otu çayı, pek çok derdin dermanı.