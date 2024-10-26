Uyumadan önce 1 bardak içince tiroidi düzenliyor: Çok faydalı ama değer görmüyor

Çörek otunun sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Vitaminler, lif, amino asitler, proteinler ve yağ asitleri gibi besinlerle dolu olan çörek otunun çayını içmek de sağlığa çok yararlı. İşte her gece çörek otu çayı içmenin vücuda faydaları.

Uyumadan önce 1 bardak içince tiroidi düzenliyor: Çok faydalı ama değer görmüyor - 1

Çörek otu her mutfakta bulunan baharatlar arasında yer alıyor. Genellikle börek ve kurabiyeleri süslemek ve nefis bir tat kazandırmak için kullanılan çörek otu aslında sağlık için çok faydalı.

Sağlığa olan faydaları pek bilinmeyen ve bu nedenle değer görmeyen çmrek otu çayı, pek çok derdin dermanı.

SAĞLIK HABERLERİ

Uyumadan önce 1 bardak içince tiroidi düzenliyor: Çok faydalı ama değer görmüyor - 2

PARLAK CİLT

Çörek otu, cilt sorunlarından kurtulmanıza yardımcı olabilecek antibakteriyel, antimikrobiyal, antiviral, antifungal ve antiparaziter özelliklere sahiptir. Çalışmalar, çörek otu'nun sedef hastalığı, akne semptomlarını iyileştirebileceğini ve hatta vitiligo lezyonlarını azaltabileceğini göstermiştir. Biraz çörek otu demlemek, her zaman hayalini kurduğunuz temiz, kırışıksız cilde kavuşmanıza yardımcı olabilir.

Uyumadan önce 1 bardak içince tiroidi düzenliyor: Çok faydalı ama değer görmüyor - 3

GÖBEK YAĞINI YAKAR

Kilo vermek isteyenler için çörek otu yardımcı olabilir. İnatçı göbek yağları, her gece akşam yemeğinden 1 saat sonra çörek otu çayı tüketmeye başlarsanız birkaç gün içinde eriyecektir. Yayınlanan bir araştırmada, çörek otunun aktif bileşenlerinin vücut ağırlığını azaltarak kilo kaybına katkıda bulunabileceğini göstermektedir.

Uyumadan önce 1 bardak içince tiroidi düzenliyor: Çok faydalı ama değer görmüyor - 4

TİROİDİ DÜZENLER

Çörek otu ayrıca tiroid sorunlarının yönetilmesine yardımcı olabilir. Diyete çörek otu tohumu çayı eklemek, tiroid fonksiyonunu düzenlemede önemli olan TSH ve tiroid antikorlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Uyumadan önce 1 bardak içince tiroidi düzenliyor: Çok faydalı ama değer görmüyor - 5

KOLESTEROL DÜŞÜRÜR

Yüksek kolesterol, çözebileceği bir diğer sağlık sorunudur. Gece çörek otu tohumu çayı içeren sağlıklı bir diyet, LDL (kötü) ve HDL (iyi) kolesterolü dengeleyerek kolesterol seviyelerini yönetmeye yardımcı olabilir. Yağlı bir karaciğeriniz varsa bu tohumları tüketmeniz de önerilir.

Uyumadan önce 1 bardak içince tiroidi düzenliyor: Çok faydalı ama değer görmüyor - 6

KAN ŞEKERİNİ İYİLEŞTİRİR

Kan şekeri endişesi olan kişiler için çörek otu seviyeleri düzenlemeye yardımcı olabilir. British Journal of Pharmaceutical Research'te yapılan bir araştırma, çörek otu tohumlarının kan şekeri seviyelerini yönetmeye yardımcı olabileceğini bulmuştur. Düşük şekerli bir diyet uyguluyorsanız, kalonji tohumu çayı gece yarısı şeker isteklerinizi de azaltmanıza yardımcı olabilir.

Uyumadan önce 1 bardak içince tiroidi düzenliyor: Çok faydalı ama değer görmüyor - 7

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Sık sık mide bulantısı yaşıyorsanız, kalonji tohumu çayı bağırsak sağlığınız için bir kurtarıcı olabilir. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık sorununu çözer.

Uyumadan önce 1 bardak içince tiroidi düzenliyor: Çok faydalı ama değer görmüyor - 8

ÇÖREK OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Çörek otunu diyetinize dahil etmek için iki gram veya yarım çay kaşığı çörek otunu alın ve bir bardak suda kaynatın. Su sarardığında, ateşi kapatın. Süzün ve uykuya dalmadan hemen önce bu içeceğin tadını çıkarın. Çörek otu ayrıca kavrulup öğütülerek, soslara, pilavlara ve çapatilere eklenebilir.

Çörek otu tohumları genellikle güvenli olsa da, olası riskleri anlamak için bir sağlık uzmanına danışmanız önerilir. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir

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