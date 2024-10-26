Uyumadan önce 1 bardak içince tiroidi düzenliyor: Çok faydalı ama değer görmüyor

ÇÖREK OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Çörek otunu diyetinize dahil etmek için iki gram veya yarım çay kaşığı çörek otunu alın ve bir bardak suda kaynatın. Su sarardığında, ateşi kapatın. Süzün ve uykuya dalmadan hemen önce bu içeceğin tadını çıkarın. Çörek otu ayrıca kavrulup öğütülerek, soslara, pilavlara ve çapatilere eklenebilir.



Çörek otu tohumları genellikle güvenli olsa da, olası riskleri anlamak için bir sağlık uzmanına danışmanız önerilir. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir