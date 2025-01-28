Uyumakta zorlanıyorsanız ne yapmalısınız? 12.00'den sonra sınırlayın

Uyumakta güçlük çekmek oldukça yaygın bir durumdur ve birçok farklı nedeni olabilir. Stres, kaygı, düzensiz yaşam alışkanlıkları, uyku ortamı ya da fiziksel sağlık sorunları buna katkıda bulunabilir. İşte uykuya dalmada zorlanıyorsanız uygulayabileceğiniz bazı etkili yöntemler ve öneriler:



YAŞA GÖRE UYKU



Okul Öncesi (3-5 yaş): 10-13 saat



Okul çağı (6-13 yaş): 9-11 saat



Ergenlik (14-17 yaş): 8-10 saat



Genç yetişkin (18-25) 7-9 saat



Yetişkin (26-64): 7-9 saat



Yaşlı yetişkin (65 ve üzeri) 7-8 saat



UYKUYU İYİLEŞTİRMEK İÇİN NE YAPABİLİRİM?



1) EKRAN SÜRESİNİ SINIRLAYIN



Vücudumuzun beynimizde, sirkadiyen ritmimizi düzenleyen bir iç 'saat' bulunmaktadır.



Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve televizyonlar beynimize bizi uyanık tutmak için sinyaller gönderen mavi ışık yayar.





