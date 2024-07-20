Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili

Kendinizi zayıf, bitkin, güçsüz veya vücut ağrılarından şikayetçi mi hissediyorsunuz? Vücudunuzu canlandırmak ve canlılığınızı geri vermek için bazı yiyecekleri beslenme listesinize ekleyebilirsiniz. Bu besinlerle hazırlayacağınız smotohie sayesinde daha dinamik ve canlı uyanabilirsiniz

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 1

Her sabah yorgun uyanıyorsanız ve vücudunuzu dinlenmiş hissetmiyorsanız beslenme listenizi gözden geçirmenizde fayda var.

SAĞLIK HABERLERİ

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 2

Sağlıklı ve dinamik bir vücuda sahip olabilmek için mutlaka vitamin deposu besinleri tüketmeniz gerekiyor.

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 3

Bu besinlerle hazırlayacağınız lezzetli smoothie tarifleriyle de zinde bir vücuda sahip olabilmeniz mümkün.

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 4

İşte daha zinde bir vücuda sahip olabilmek için hazırlayabileceğiniz doğal enerji içeceği

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 5

İNCİR

İncirde bol miktarda bulunan kalsiyum, magnezyum ve potasyum sağlıklı kemik ve kasları destekler

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 6

.Ek olarak, genel sağlığı iyileştiren ve fiziksel ağrıları azaltan antiinflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptirler.

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 7

İncir ayrıca sindirim sisteminin de daha rahat çalışmasına yardımcı olabilir.

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 8

HURMA

Hurmada bol miktarda bulunan fruktoz, sakkaroz ve glikoz gibi doğal şekerler size hızlı bir enerji artışı sağlar.

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 9

Ayrıca, hepsi daha iyi kas fonksiyonunu destekleyen ve yorgunlukla mücadele eden önemli düzeyde demir, magnezyum ve diyet lifi içerirler.

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 10

BADEM

Badem mükemmel bir protein, E vitamini ve iyi yağ kaynağıdır.

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 11

Fiziksel ağrıları ve zayıflığı azaltmak için mükemmeldirler çünkü kemikleri güçlendirirler, uzun süreli enerji verirler ve iltihabı azaltırlar.

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 12

CEVİZ

Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan ceviz, iltihabı azaltır ve beyin fonksiyonlarını destekler.

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 13

Ayrıca fiziksel aktiviteden sonra iyileşmeyi iyileştirme ve uyku düzenini kontrol etme yeteneğine sahip melatonini de içerirler.

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 14

CHİA TOHUMLARI

Chia tohumları lif, protein ve omega-3 yağ asitleri içeren, besin açısından yoğun küçük güç merkezleridir.

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 15

Yorgunlukla mücadelede hayati öneme sahiptirler çünkü uygun sıvı alımını desteklerler, inflamasyonu azaltırlar ve sürekli enerji sunarlar.

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 16

KURU ÜZÜM

Kuru üzüm çok miktarda demir ve doğal karbonhidrat içerdiğinden enerjiyi artırır ve kansızlığı önlemeye yardımcı olur.

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 17

İçlerinde bulunan antioksidanlar ayrıca oksidatif stresle mücadele eder ve kaslardaki rahatsızlığı azaltır.

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 18

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği harika bir iyi yağ, çinko ve magnezyum kaynağıdır.

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 19

Bu besinler, bağışıklık sistemi aktivitesini teşvik ederek, iltihabı azaltarak ve kas fonksiyonunu destekleyerek bedensel ağrıları hafifletmeye yardımcı olur.

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 20

AY ÇEKİRDEĞİ

Ayçiçeği tohumları yüksek miktarda magnezyum, protein ve E vitamini içerir.

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 21

Kas iyileşmesini destekler, iltihabı azaltır ve sürekli enerji verir.

Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 22

Smoothie nasıl hazırlanır?

İçindekiler:

  • 2 adet kuru incir (anjeer)
  • 3 hurma, çekirdekleri çıkarılmış
  • 6 badem
  • 2 ceviz
  • 1 yemek kaşığı chia tohumu
  • 2 yemek kaşığı kuru üzüm
  • 1 yemek kaşığı kabak çekirdeği
  • 1 yemek kaşığı ayçiçeği çekirdeği
  • 1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)
Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili - 23

İncirleri, hurmaları ve kuru üzümleri bir kase suya batırın.

Başka bir kapta badem ve cevizleri bir gece veya en az 4 saat suda bekleterek yumuşatın.

Chia tohumlarını başka bir kapta jelleşene kadar bekletin.

Ertesi sabah, yalnızca badem ve ceviz içeren kasenin suyunu boşaltın ve durulayın. Harmanlamada ıslatılmış incir kabının suyu kullanılmalıdır.

Islatılmış malzemeleri, kuru üzümleri, kabak çekirdeğini, ayçiçeği çekirdeğini ve balı (eğer kullanılıyorsa) bir karıştırıcıya ekleyin.
Pürüzsüz ve kremsi olana kadar karıştırın.
Islatılmış chia tohumlarını içine bırakın.
Bir bardağa dökün ve hemen tadını çıkarın.

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