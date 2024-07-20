Uyurken bile kasları geliştiriyor, vücuda enerji yüklüyor! Doğal enerji içeceği: 1 lokması en güçlü takviyeden etkili

İncirleri, hurmaları ve kuru üzümleri bir kase suya batırın.

Başka bir kapta badem ve cevizleri bir gece veya en az 4 saat suda bekleterek yumuşatın.

Chia tohumlarını başka bir kapta jelleşene kadar bekletin.

Ertesi sabah, yalnızca badem ve ceviz içeren kasenin suyunu boşaltın ve durulayın. Harmanlamada ıslatılmış incir kabının suyu kullanılmalıdır.

Islatılmış malzemeleri, kuru üzümleri, kabak çekirdeğini, ayçiçeği çekirdeğini ve balı (eğer kullanılıyorsa) bir karıştırıcıya ekleyin.

Pürüzsüz ve kremsi olana kadar karıştırın.

Islatılmış chia tohumlarını içine bırakın.

Bir bardağa dökün ve hemen tadını çıkarın.