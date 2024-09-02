Uyurken bile yağ yakıyor! Akşamları 1 bardak içmek metabolizmayı hızlandırıyor

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, kilo verme faydalarıyla bilinir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Metabolizmayı hızlandırdığı ve yağ oksidasyonunu artırdığı gösterilen yüksek konsantrasyonda kateşinler, özellikle epigallocatechin gallate (EGCG) içerir.

Akşam yemeğinden sonra yeşil çay yudumlamak, dinlenirken bile vücudunuzun kalori yakmaya devam etmesine yardımcı olabilir. Hafif kafein içeriği ayrıca metabolizma hızını iyileştirmeye yardımcı olur ve onu kilo kaybı için harika bir seçim haline getirir.