1- YATMADAN ÖNCE ET TÜKETİN

Çoğu ette bulunan bir aminoasit türü olan triptofan güçlü indükleyici etkiler göstermektedir. The Journal of Nervous and Mental Disease'de yayınlanan ve "hafif" uykusuzluk çekenler arasında yapılan bir araştırma, derisiz ¼ tavuk bagetinde veya 85 gram yağsız hindi etinde saatlerce derin uykuyu artırmak için yeterli olduğu gösterdi.



Bu tip bir beslenme ise uykunuza büyük katkıda bulunarak kolay kilo kaybetmenize yardımcı olabilir.



Akşamları kuruyemiş, tavuk, balık, mercimek ve yumurta gibi triptofan içeren herhangi bir yiyeceği tüketmek vücudunuzda uyku sendromlarının başlamasına yardımcı olacaktır.