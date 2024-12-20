Uyurken bile yağları kasa dönüştürüyor: Yatmadan önce 1 kaşık yiyince B vitamini deposunu dolduruyor

LOR PEYNİRİ NASIL YAPILIR?

Lor peyniri üretimi oldukça kolay ama titizlik gerektiren bir süreçtir. Bunun için ilk olarak peynir altı suyu kaynatılır.

Bu aşamada suyun üzerinde oluşan beyaz tanecikler toplanır. Tanecikler lor peynirinin temelini oluşturur.

Toplanan lor bir tülbent yardımıyla süzülerek fazla suyu alınır. Daha sonra tuz eklenerek tatlandırılır ve kıvam alması için bir süre bekletilir. Şekil verilerek soğumaya bırakılır. Evde kolayca yapılabilen peynir, doğal ve sağlıklı bir seçenek sunar. Lor peyniri lezzetli ve besleyici içeriğiyle sofraların vazgeçilmezi olur.