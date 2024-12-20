Uyurken bile yağları kasa dönüştürüyor: Yatmadan önce 1 kaşık yiyince B vitamini deposunu dolduruyor
Yüksek protein oranıyla en şifalı besinler arasında yer alan ve zengin bir B vitamini kaynağı olan lor peyniri, vücuda pek çok fayda sağlıyor. Hem düşük yağ hem de yüksek protein içeriğiyle diyet listelerinin de vazgeçilmezi olan lor peyniri, vücut için adeta mucize etkiler sunuyor.
Lor peyniri faydaları itibariyle sağlıklı bir beslenme planının önemli bir parçası olarak öne çıkar. Protein açısından zengin olan peynir, kas gelişimini destekler ve enerji seviyesini artırır. Düşük yağ içeriği sayesinde kilo kontrolüne yardımcı olurken kalp sağlığını da korur. Kalsiyum ve fosfor bakımından zengin olan besin, kemik ve diş sağlığını destekler.