Uyurken yağları cayır cayır yakıyor! 1 bardak içmek inatçı göbek yağlarını eritiyor

ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Zencefil çayını evde çok kolay bir şekilde yapabilmeniz mümkün. Zencefil kullanarak hazırladığınız içeceğin düzenli olarak tüketin. Ayrıca gün içerisinde bol su içmeyi unutmayın



Kilo verdiren zencefil çayı için;



Bir tencerenin içerisine suyu ekleyin ve kaynatın.



Su kaynadıktan sonra 3 adet limonu suyunu sıkıp içine ekleyin



Daha sonra zencefili rendeleyip suyu ekleyin.



Son olarak da acı biberi ekleyin ve yaklaşık 15 dakika daha kaynamaya bırakın.



Hazırladığınız karışımı her gece yatmadan önce 1 su bardağına koyup tüketin.