Uzman diyetisyen açıkladı: Kolesterol ve şekeri bitiren ekmek türü

Ekmek tüketimiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Ekmek tüketmenin özellikle de beyaz ekmeğin sağlığa olan zararlarıyla ilgili pek çok bilgi yer alıyor. Ancak uzman diyetisyenlerin önerdiği bir ekmek türü var ki özellikle diyabet ve kolesterole iyi geliyor.

Uzman diyetisyen açıkladı: Kolesterol ve şekeri bitiren ekmek türü - 1

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Ekmek her sofrada bulunan ve en sık tüketilen gıdalar arasında yer alıyor. Ekmeğin sağlık üzerindeki etkilerine yönelik tartışmalar da sürüyor.

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Uzman diyetisyen açıkladı: Kolesterol ve şekeri bitiren ekmek türü - 2

Uzmanlar özellikle beyaz ekmek tüketiminin vücudun genel sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söylüyor. Ancak market raflarında bulunan ekmek türleri arasında bir ekmek var ki sağlık için son derece faydalı.

Uzman diyetisyen açıkladı: Kolesterol ve şekeri bitiren ekmek türü - 3

Siyez ekmeği tam buğday ekmeğine benzer ancak farklı bir lezzeti ve besin değeri bulunur.

Bir buğday türü olan siyez, farklı bir bileşime sahiptir ve sıklıkla "antik" bir tahıl olarak adlandırılır. Anadolu'da yüzyıllardır kullanılan bu tahıl, melezlenmemiş veya değiştirilmemiş bir tahildir.

Uzman diyetisyen açıkladı: Kolesterol ve şekeri bitiren ekmek türü - 4

Siyez ekmeğine kan şekerini ve kolesterolü düşürme yeteneğini veren nedir? Siyez ununun yüksek çözünürlü lif içeriği sorunun temelini oluşturur. WebMD'ye göre, çeyrek fincan siyez ununda sadece beş gram lif bulunur.

Uzman diyetisyen açıkladı: Kolesterol ve şekeri bitiren ekmek türü - 5

Diyetisyen Katherin Basbaum, daha sağlıklı kolesterol ve kan şekeri seviyelerine ulaşmak isteyen herkes için siyez ekmeğinin ideal bir ekmek türü olabileceğini söylüyor.

Basbaum'un açıkladığı gibi, siyez ekmeği demir, çinko, bakır, magnezyum ve fosfor içeren tekli doymamış yağlar ve oleik asit de içerir. Bununla birlikte, kan şekeri ve kolesterol üzerinde en büyük etkiye sahip olan liftir.


Uzman diyetisyen açıkladı: Kolesterol ve şekeri bitiren ekmek türü - 6

Basbaum, "Özellikle tam tahıllı siyez ekmeği, araştırmaların 'kötü' kolesterolü azaltmaya yardımcı olabileceğini gösterdiği çözünebilir lif içerir" dedi. Çözünebilir lif bağırsaklarda emilmez, bu nedenle vücuttan kolesterole bağlanarak atılır."

Tam tahıllı siyez, aynı zamanda çözünebilir lif içeriği sayesinde sindirimi ve glikozun (şekerin) kan dolaşımınıza emilimini yavaşlatarak kan şekeri seviyelerini yönetmeye yardımcı olabilir.

Çözünür lif tüketimi, yüksek kan şekeri ve kolesterol seviyelerine karşı koruma yöntemi olarak kabul edilir.

Araştırmacılar, yüksek riskli gruplarda farklı kolesterol tiplerini azaltmak için çözünür lif takviyelerinin faydalarını araştıran bir meta-analiz yayınladılar. Advances in Nutrition, 2023 sayısında yayınlandı.

Uzman diyetisyen açıkladı: Kolesterol ve şekeri bitiren ekmek türü - 7

Her beş gram çözünür lif tüketildiğinde, bireylerin toplam kolesterol seviyelerinde ve LDL kolesterollerinde (Basbaum'un bahsettiği "kötü" tip) "önemli" bir azalma görme olasılığının yüksek olduğu bulundu.

Çözünür lifin tip 2 diyabetli katılımcıların kan şekeri üzerindeki etkilerini Clinical Nutrition'ın 2021 tarihli bir incelemesinde incelediler.

Sonuçlar, katılımcılara çözünür lif tüketmenin kan şekerleri üzerinde bir miktar kontrol sağladığını gösterdi. Bununla birlikte, yazarların günlük kan şekeri seviyelerini dengelemek için çözünür lif kullanımını teşvik etmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtmekte fayda var.

Siyez tahılları eski ve alışılmadık olabilir. Bununla birlikte, diğer ekmek türleri gibi rahatlıkla tüketilebilir. Bununla birlikte, siyez ekmeğinin fındıksı, topraksı bir tadı vardır ve geleneksel ekmekten farklıdır.

Uzman diyetisyen açıkladı: Kolesterol ve şekeri bitiren ekmek türü - 8

Yine de siyez ekmeğini günlük diyetinize dahil etmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Basbaum, siyez ekmeğini nasıl yemeniz gerektiğini sorduğunda, "Tam tahıllı siyez ekmeği, doyurucu bir sandviç yapmak veya rahatlatıcı bir çorba veya güveçle birlikte kızartmak için mükemmeldir.""

Uzman diyetisyen açıkladı: Kolesterol ve şekeri bitiren ekmek türü - 9

Fıstık ezmesi, bal veya doğal reçel de harika bir atıştırmalık olabilir. Ek olarak, siyez ekmeğini karelere veya küçük parçalara kesin ve peynir ve meyve tabağıyla servis edebilirsiniz."

Uzman diyetisyen açıkladı: Kolesterol ve şekeri bitiren ekmek türü - 10

Siyez ekmeği gerçekten çok yönlü olduğu için birçok şekilde tüketmeniz için idealdir. Mayo Clinic, siyez ekmeğinin glüten içerdiğinin farkında olmanız gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu. Bu, buğday ürünlerine alerjisi veya hassasiyeti olan insanlar için aynı etkiyi yaratır. Bu nedenle, buğdayı kabul edemiyorsanız siyez ekmeği yemeyin.

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