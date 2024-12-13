Uzman diyetisyen açıkladı: Kolesterol ve şekeri bitiren ekmek türü

Her beş gram çözünür lif tüketildiğinde, bireylerin toplam kolesterol seviyelerinde ve LDL kolesterollerinde (Basbaum'un bahsettiği "kötü" tip) "önemli" bir azalma görme olasılığının yüksek olduğu bulundu.



Çözünür lifin tip 2 diyabetli katılımcıların kan şekeri üzerindeki etkilerini Clinical Nutrition'ın 2021 tarihli bir incelemesinde incelediler.



Sonuçlar, katılımcılara çözünür lif tüketmenin kan şekerleri üzerinde bir miktar kontrol sağladığını gösterdi. Bununla birlikte, yazarların günlük kan şekeri seviyelerini dengelemek için çözünür lif kullanımını teşvik etmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtmekte fayda var.



Siyez tahılları eski ve alışılmadık olabilir. Bununla birlikte, diğer ekmek türleri gibi rahatlıkla tüketilebilir. Bununla birlikte, siyez ekmeğinin fındıksı, topraksı bir tadı vardır ve geleneksel ekmekten farklıdır.



