Uzman diyetisyen açıkladı: Kolesterol ve şekeri bitiren ekmek türü
Ekmek tüketimiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Ekmek tüketmenin özellikle de beyaz ekmeğin sağlığa olan zararlarıyla ilgili pek çok bilgi yer alıyor. Ancak uzman diyetisyenlerin önerdiği bir ekmek türü var ki özellikle diyabet ve kolesterole iyi geliyor.
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Ekmek her sofrada bulunan ve en sık tüketilen gıdalar arasında yer alıyor. Ekmeğin sağlık üzerindeki etkilerine yönelik tartışmalar da sürüyor.