Uzman diyetisyen uyardı: Tekrar ısıttığınızda 10 saat içinde öldürebilir
Günlük yaşamda, artan yemekleri israf etmemek ya da hızlı ve pratik olmasına adına saklayıp tekrar ısıtmak sıkça tercih edilen bir yöntem. Ancak bazı yiyecekler, tekrar ısıtıldığında hem lezzetini hem de besin değerini kaybederek sağlığımızı tehdit edebilecek zararlı bileşikler oluşturabilir. Hatta tekrar ısıtılıp tüketilen bu besinler ciddi sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Uzman bir diyetisyen asla ısıtılmaması gereken besinleri açıkladı.
Tükettiğiniz besinler kadar bu besinlerin saklama koşullarıda sağlığınız için hayatı önem taşıyor. Bir gün öncesinden kalan yemeği ısıtma alışkanlığı son derece pratik gelse de bazı besinler için bu ciddi anlamda risk oluşturabiliyor.