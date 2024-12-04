Uzman diyetisyen uyardı: Tekrar ısıttığınızda 10 saat içinde öldürebilir

Uzmanlar, ıspanak uygun şekilde ısıtılmamışsa bakterilerin hala üzerinde yaşayabileceğini söylüyor. Bu durum ateş, grip benzeri semptomlar, baş ağrısı, ense sertliği, kafa karışıklığı ve hatta nöbetlere neden olabilir. Bala, tekrar ısıtılmaması gereken bir diğer içeceğin ise çay olduğunu söyledi.



"Sadece içeceği daha acı hale getirmekle kalmaz. Çünkü tekrar ısıtma, ekşimsi tada sahip tanen miktarını artırıyor. Ayrıca 'içecekte her türlü uykuda olan bakteri aktif hale gelebilir'" dedi.