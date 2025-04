Uzman doktor 5 gizli işareti açıkladı: Vücudunuzdaki temel vitaminler eksik olabilir

5. MORARMA

Cildinizde nedenini bilmediğiniz morluklar mı oluşuyor? Bu, C vitamini eksikliğinin açık bir işareti olabilir. C vitamini, damar duvarlarını güçlendirirken, K vitamini ise kanın düzgün pıhtılaşmasını sağlar. Her iki vitaminin eksikliği, basit bir çarpmanın bile uzun süren morluklara neden olmasına yol açabilir.