Uzman doktor 5 gizli işareti açıkladı: Vücudunuzdaki temel vitaminler eksik olabilir

2. GÖZ KAPAĞI SEĞİRMESİ

Göz kapağınızda ara ara meydana gelen o rahatsız edici seğirmeler aslında bir yardım çağrısı olabilir. Magnezyum eksikliği bu tür kas spazmlarının en yaygın nedenlerinden biri. Ayrıca potasyum ve sıvı eksikliği de göz kaslarının bu şekilde tepki vermesine neden olabiliyor. Aşırı kafein tüketimi ve yetersiz su alımı, seğirmeleri daha da tetikliyor.





