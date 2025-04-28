Uzman doktor 5 gizli işareti açıkladı: Vücudunuzdaki temel vitaminler eksik olabilir
Vücudunuzda önemsemediğiniz ve sık tekrarlayan bazı işaretler temel vitaminlerin eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bu belirtiler çoğu zaman hafife alınabilir ancak ciddi beslenme eksikliğinin habercisi. Peki, bu işaretler neler?
Bazen vücudumuz, ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin eksikliğini şaşırtıcı ve beklenmedik şekillerde haber verir. Dr. Saurabh Sethi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sıkça göz ardı edilen ancak önemli sinyaller taşıyan beş belirtiye dikkat çekiyor: kırılgan tırnaklar, göz kapağı seğirmesi, eklem sesleri, erken saç beyazlaması ve kolay morarma.