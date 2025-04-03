Uzman doktor açıkladı: Beslenme eksikliğinin vücuttaki sinyali

YÜKSEK KOLESTEROL: DÜŞÜK NİASİN

Yüksek kolesterol genellikle diyet ve yaşam tarzıyla ilişkilendirilirken, düşük niasin (B3 vitamini) seviyeleri de bir rol oynayabilir. Niacin yağların metabolize edilmesine yardımcı olur ve sağlıklı kan dolaşımını destekler. Vücutta yeterli niasin olmadığında, kolesterol seviyeleri yükselebilir ve kalp ile ilgili sorunların riski artabilir.

Nasıl düzeltilir:



Balık, tavuk, fıstık ve tam tahıllar gibi niasin açısından zengin yiyecekler, kolesterol seviyelerini doğal olarak dengelemeye yardımcı olabilir.





