Uzman doktor açıkladı: Beslenme eksikliğinin vücuttaki sinyali
Vücudunuz bir şeyler yolunda gitmediğinde çeşitli sinyaller verir. Ancak bazen bu işaretler o kadar sıra dışı görünür ki görmezden gelinir. Rastgele kas seğirmelerinden aşırı esnemeye kadar, bu görünüşte zararsız tuhaflıklar aslında bir beslenme eksikliğine işaret ediyor olabilir. Dr. Eric Berg, bu sıra dışı semptomlardan bazıları ve bunların vitamin ve mineral eksiklikleriyle olası bağlantıları hakkında fikirlerini paylaştı.
Günlük hayatta görmezden gelmiş olabileceğimiz yaygın ve tuhaf işaretler nelerdir ve genel sağlığı korumaya yardımcı olabilecek küçük diyet ayarlamaları nelerdir?