Uzman doktor açıkladı: Farkında değiliz ama beyni hızlı yaşlandırıyor
Sağlıklı vücut ve beyin sağlığı için uyku düzenini önemsemeniz gerekir. ABD'li bilim insanlarının yaptığı bir çalışmada düşük uyku kalitesinin beynin hızlı yaşlanmasına neden olabileceği ortaya çıktı.
ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, düşük uyku kalitesiyle beynin hızlı yaşlanması arasında önemli bir bağlantının mevcut olduğu tespit edildi.
ABD merkezli tıp dergisi "Neurology"de yayımlanan araştırmaya göre, kötü bir gece uykusunun yaşamın ilerleyen dönemlerinde beyin yaşını etkileyebileceği ortaya konuldu.