Uzman doktor açıkladı: Görmezden gelinen kanserin işareti 5 yaygın belirti

Kanser dünya genelinde en yaygın görülen ve ölümcül olabilen hastalıklardan biri. Kanser tedavisinde erken tanı büyük önem taşıyor. Bazı görmezden gelinen belirtiler kanser belirtisi olabiliyor. Bunlar arasında açıklanamayan kilo kaybı, yeterli uykuya rağmen devam eden yorgunluk, kronik gece terlemeleri ve ateşler, vücutta yumrular ve rektal kanama yer alıyor.

Uzman doktor açıkladı: Görmezden gelinen kanserin işareti 5 yaygın belirti - 1

Her zaman yorgun mu hissediyorsunuz? O kadar yorgunsunuz ki kimse size inanmıyor ve tembellik olarak mı görmezden geliniyor? Belki de daha derinlemesine bakmanın zamanı geldi. Genellikle günlük sağlık sorunları olarak göz ardı edilen bu belirtiler, belki de daha fazlasına işaret ediyor olabilir. Kanser hastalarını tedavi eden uzman Dr. Tim Tiutan, sıklıkla yaygın hastalıklar olarak göz ardı edilen 5 kanser belirtisini paylaştı.

Dr. Tim, Instagram'da paylaşılan bir videoda "Kanserler hiçbir belirti göstermeden de görülebilse de, işte bazı yaygın belirtiler" diyor.


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Uzman doktor açıkladı: Görmezden gelinen kanserin işareti 5 yaygın belirti - 2

1- İSTEMSİZ KİLO KAYBI

Dr. Tim, istemsiz kilo kaybının kanser belirtisi olduğunu belirtti. Eğer çabalamadan kilo veriyorsanız, daha derine inmenin zamanı geldi. Diyetinizde veya egzersiz rutininizde herhangi bir değişiklik yapmadan kilo vermek bir uyarıdır, bu da dikkat etmeniz gerektiği anlamına gelir. Açıklanamayan kilo kaybı çeşitli kanser türlerinin belirtisi olabilir.


Uzman doktor açıkladı: Görmezden gelinen kanserin işareti 5 yaygın belirti - 3

2- SÜREKLİ YORGUN HİSSETMEK

Sürekli bitkin mi hissediyorsunuz? Yeterince uyuduktan sonra bile yorgun musunuz? Herkes bazen yorgun hisseder, ancak tam bir gece uykusundan sonra bile sürekli bitkinseniz, bunun nedeni stres veya yoğun bir program olmayabilir. Dr. Tim, "uyumanıza rağmen sürekli yorgun hissetmenin" kanser belirtisi olduğunu söylüyor. Sürekli yorgunluk, birçok kanser hastasında yaygın bir semptomdur.


Uzman doktor açıkladı: Görmezden gelinen kanserin işareti 5 yaygın belirti - 4

3- KRONİK GECE TERLEMELERİ VE ATEŞ

Herhangi bir kanser türü için erken teşhis çok önemlidir. Hastaya daha iyi tedavi seçenekleri sunar ve böylece iyileşmeden sonra yaşam kalitesini artırır. Sürekli gece terlemeleri veya ateş yaygın enfeksiyonların belirtileri olabilirken, aynı zamanda kanser belirtisi de olabilir. Kronik ve açıklanamayan gece terlemeleri veya düşük dereceli ateşler lenfoma gibi bazı kanserlere işaret edebilir.


Uzman doktor açıkladı: Görmezden gelinen kanserin işareti 5 yaygın belirti - 5

4- VÜCUTTAKİ YUMRULAR

Boyun, koltuk altı veya göğüs gibi bölgelerde yumrular bulmak endişe verici olabilir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Dr. Tim, 'göğüste veya boyunda olduğu gibi vücutta yumrular hissetmenin' kanser belirtisi olabileceğini söylüyor. Bu yumrular şişmiş lenf düğümleri veya tümörler olabilir ve derhal bir doktor tarafından kontrol ettirilmesi önemlidir.


Uzman doktor açıkladı: Görmezden gelinen kanserin işareti 5 yaygın belirti - 6

5- REKTAL KANAMA

Dışkılama sırasında kanama genellikle hemoroid olarak geçiştirilir. Ancak, kanama devam ederse veya kötüleşirse dikkat etmek önemlidir. Bunu sadece diyet değişiklikleri veya mide rahatsızlığı olarak düşünmeyin. Rektal kanama kolorektal kanser belirtisi olabilir..


Uzman doktor açıkladı: Görmezden gelinen kanserin işareti 5 yaygın belirti - 7

Dr. Tim ekliyor, “Belirsizlik nedeniyle, gerekirse bir tetkik yaptırmak için sağlık uzmanlarınızla görüşmeniz önemlidir, ancak birçok hastalık da bu semptomlarla ortaya çıkabilir.”

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