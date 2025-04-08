Uzman doktor açıkladı: Görmezden gelinen kanserin işareti 5 yaygın belirti
Kanser dünya genelinde en yaygın görülen ve ölümcül olabilen hastalıklardan biri. Kanser tedavisinde erken tanı büyük önem taşıyor. Bazı görmezden gelinen belirtiler kanser belirtisi olabiliyor. Bunlar arasında açıklanamayan kilo kaybı, yeterli uykuya rağmen devam eden yorgunluk, kronik gece terlemeleri ve ateşler, vücutta yumrular ve rektal kanama yer alıyor.
Her zaman yorgun mu hissediyorsunuz? O kadar yorgunsunuz ki kimse size inanmıyor ve tembellik olarak mı görmezden geliniyor? Belki de daha derinlemesine bakmanın zamanı geldi. Genellikle günlük sağlık sorunları olarak göz ardı edilen bu belirtiler, belki de daha fazlasına işaret ediyor olabilir. Kanser hastalarını tedavi eden uzman Dr. Tim Tiutan, sıklıkla yaygın hastalıklar olarak göz ardı edilen 5 kanser belirtisini paylaştı.
Dr. Tim, Instagram'da paylaşılan bir videoda "Kanserler hiçbir belirti göstermeden de görülebilse de, işte bazı yaygın belirtiler" diyor.