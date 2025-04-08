Uzman doktor açıkladı: Görmezden gelinen kanserin işareti 5 yaygın belirti

Her zaman yorgun mu hissediyorsunuz? O kadar yorgunsunuz ki kimse size inanmıyor ve tembellik olarak mı görmezden geliniyor? Belki de daha derinlemesine bakmanın zamanı geldi. Genellikle günlük sağlık sorunları olarak göz ardı edilen bu belirtiler, belki de daha fazlasına işaret ediyor olabilir. Kanser hastalarını tedavi eden uzman Dr. Tim Tiutan, sıklıkla yaygın hastalıklar olarak göz ardı edilen 5 kanser belirtisini paylaştı.



Dr. Tim, Instagram'da paylaşılan bir videoda "Kanserler hiçbir belirti göstermeden de görülebilse de, işte bazı yaygın belirtiler" diyor.





