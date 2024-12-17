Uzman doktor açıkladı: Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor
Kanser dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Yapılan bir araştırma, yüksek lifli, bitki bazlı bir diyetin kanser hücrelerinin ilerlemesini geciktirebileceğini ortaya koydu.
Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'ndeki (MSK) araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma, yüksek lifli, bitki bazlı bir diyet yemenin, tedavi edilemez bir kan kanseri olan multipl miyelom ilerlemesini geciktirebileceğini buldu