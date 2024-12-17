Uzman doktor açıkladı: Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor

Kanser dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Yapılan bir araştırma, yüksek lifli, bitki bazlı bir diyetin kanser hücrelerinin ilerlemesini geciktirebileceğini ortaya koydu.

Uzman doktor açıkladı: Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor - 1

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'ndeki (MSK) araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma, yüksek lifli, bitki bazlı bir diyet yemenin, tedavi edilemez bir kan kanseri olan multipl miyelom ilerlemesini geciktirebileceğini buldu

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Uzman doktor açıkladı: Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor - 2

Multipl miyelom, bir tür beyaz kan hücresi olan plazma hücrelerinde oluşan bir kanserdir. Sağlıklı plazma hücreleri, mikropları bulup saldıran antikor adı verilen proteinler üreterek enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Multipl miyelomda, kanserli plazma hücreleri kemik iliğinde birikir.

Uzman doktor açıkladı: Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor - 3

Yüksek lifli bir diyet, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, bağırsak sağlığını iyileştirme ve tip 2 diyabet riskini düşürme dahil olmak üzere vücuttaki birçok sorunu çözebilir.

Uzman doktor açıkladı: Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor - 4

Ayrıca belirli kanser türlerinin önlenmesine de yardımcı olabilir. Çalışmaya prekanseröz kan bozukluğu ve yüksek vücut kitle indeksi (VKİ) teşhisi konmuş ve temelde multipl miyelom geliştirme riski daha yüksek olan 20 kişi katıldı.

Uzman doktor açıkladı: Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor - 5

Katılımcılardan 12 hafta boyunca yüksek lifli ve bitki bazlı bir beslenme planı takip etmeleri istendi ve ayrıca 24 hafta daha diyet koçluğu aldılar.

Uzman doktor açıkladı: Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor - 6

Çalışma süresince katılımcılar istedikleri kadar meyve, sebze, kuruyemiş, tohum, tam tahıllar ve baklagiller gibi tam bitki bazlı yiyecekleri yemeye teşvik edildi.

Uzman doktor açıkladı: Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor - 7

Diyet değişiklikleri bu kişilerin yaşam kalitesinde, insülin direncinde, bağırsak mikrobiyom sağlığında ve iltihabında önemli gelişmelere yol açtı. Katılımcılar ayrıca 12 hafta sonra vücut ağırlıklarının yüzde sekizini kaybetti.


Sonuçlar ümit vericiydi çünkü denemeden önce ilerleyen hastalık belirtileri gösteren iki katılımcı hastalıklarının ilerlemesinde önemli bir iyileşme bildirdi.

Uzman doktor açıkladı: Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor - 8

Katılımlarından bir yıl sonra, katılımcıların hiçbiri multipl miyelom geliştirmedi. MSK miyelom uzmanı ve NUTRIVENTION çalışma lideri Dr. Urvi Shah, bu bulguları Kaliforniya, San Diego'da düzenlenen 2024 Amerikan Hematoloji Derneği (ASH) yıllık toplantısında sundu.

Uzman doktor açıkladı: Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor - 9

Dr. Shah, "Bu çalışma beslenmenin gücünü, özellikle yüksek lifli bitki bazlı bir diyetin gücünü sergiliyor ve bunun mikrobiyom ve metabolizmada daha güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmak için nasıl iyileştirmelere yol açabileceğine dair daha iyi bir anlayış sağlıyor," dedi. "Bu bulgular, hekimler olarak, özellikle kanser öncesi rahatsızlıkları olan hastalara, diyet değişiklikleri yoluyla kanser risklerini azaltma konusunda bilgi vererek onları nasıl güçlendirebileceğimizi daha da destekliyor."

Uzman doktor açıkladı: Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor - 10


Önceki çalışmalar, multipl miyelom ile kötü beslenme ve daha az bitkisel gıda tüketimi arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Ayrıca, bu rahatsızlıklara sahip ve yüksek vücut kitle indeksine (VKİ) sahip bireylerin, bu rahatsızlıklara sahip ve normal VKİ'ye sahip kişilere göre multipl miyelom hastalığına yakalanma olasılığı iki kat daha fazladır.

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