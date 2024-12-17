Uzman doktor açıkladı: Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor

Dr. Shah, "Bu çalışma beslenmenin gücünü, özellikle yüksek lifli bitki bazlı bir diyetin gücünü sergiliyor ve bunun mikrobiyom ve metabolizmada daha güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmak için nasıl iyileştirmelere yol açabileceğine dair daha iyi bir anlayış sağlıyor," dedi. "Bu bulgular, hekimler olarak, özellikle kanser öncesi rahatsızlıkları olan hastalara, diyet değişiklikleri yoluyla kanser risklerini azaltma konusunda bilgi vererek onları nasıl güçlendirebileceğimizi daha da destekliyor."