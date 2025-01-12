Uzman doktor açıkladı: Vejetaryen beslenme iltihabı azaltabilir mi?

Dr. Hansa Ji Yogendra'ya göre, "Yogik bakış açısına gelince, sağlıklı beslenme veya sattvik diyet sadece sağlık ve uyumla ilgili değil, aynı zamanda hem bedenlerimiz hem de çevre için şefkatle ilgilidir. Ahimsa veya şiddetsizlik yoga ilkesi, tüm canlılara verilen zararı azaltmanın barış getirdiğini öne sürer. Bu ilkeye saygı gösteren bir şekilde yemek yemek şefkat yaratır. Bu sadece fiziksel bedeninizi desteklemekle kalmaz, aynı zamanda doğayla bağ kurma duygusu da getirir.”