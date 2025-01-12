Uzman doktor açıkladı: Vejetaryen beslenme iltihabı azaltabilir mi?
Bitki bazlı beslenme, iltihabı azaltma, kardiyovasküler hastalıklar, obezite, diyabet ve kanser riskini düşürme gibi çok sayıda sağlık yararı sunar. Bağırsak sağlığını iyileştirir, bağışıklığı artırır, yağ depolarını kontrol eder, kolesterol seviyelerini düşürür, kilo alımını engeller ve temel besinleri ve antioksidanları sağlayarak genel refahı destekler.
Bitki bazlı beslenmenin iltihabı ve kardiyovasküler hastalıklar, obezite, diyabet ve hatta kanser riskini azalttığı kanıtlanmıştır. Harvard Tıp Fakültesi, Stanford ve birkaç önde gelen üniversite tarafından tam gıda bitki bazlı beslenmenin faydaları üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. Vejetaryen beslenme, bağırsak sağlığının iyileştirilmesi, çeşitli bağırsak florası, daha iyi sindirim ve metabolizma ve vücuttaki iltihabın azaltılması gibi çok sayıda sağlık yararı sunar.