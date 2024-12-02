Uzman doktor açıkladı: Yürüyüş sonrası badem tüketmenin muhteşem bir faydası var
Yeni bir çalışma, her gün badem yemenin kas ağrısını ve hasarını azaltarak, kas performansını iyileştirerek ve 72 saat içinde iyileşme sürelerini hızlandırarak egzersiz sonrası iyileşmeye önemli ölçüde yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. Orta yaşlı kişilerin orta düzeyde egzersiz yaparken kapsayan araştırma, protein, antioksidanlar ve fitonutrientler gibi zengin besin bileşimi nedeniyle bademin faydalarını vurguluyor.
Düşük etkili bir egzersiz olmasına rağmen yürüyüş, güne başlamak için sağlıklı ve etkili bir yoldur. Sabah kısa yürüyüşler yapmak, bilişsel sağlığı doğru şekilde besler. Ancak birçok kişinin gözden kaçırdığı şey, uzun bir yürüyüşten sonraki diyettir. Yürüyüşü bitirdikten hemen sonra besleyici yiyecekler yemelisiniz ve bir avuç bademden daha iyi bir yiyecek yoktur.