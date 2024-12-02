Uzman doktor açıkladı: Yürüyüş sonrası badem tüketmenin muhteşem bir faydası var

Yeni bir çalışma, her gün badem yemenin kas ağrısını ve hasarını azaltarak, kas performansını iyileştirerek ve 72 saat içinde iyileşme sürelerini hızlandırarak egzersiz sonrası iyileşmeye önemli ölçüde yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. Orta yaşlı kişilerin orta düzeyde egzersiz yaparken kapsayan araştırma, protein, antioksidanlar ve fitonutrientler gibi zengin besin bileşimi nedeniyle bademin faydalarını vurguluyor.

Uzman doktor açıkladı: Yürüyüş sonrası badem tüketmenin muhteşem bir faydası var - 1

Düşük etkili bir egzersiz olmasına rağmen yürüyüş, güne başlamak için sağlıklı ve etkili bir yoldur. Sabah kısa yürüyüşler yapmak, bilişsel sağlığı doğru şekilde besler. Ancak birçok kişinin gözden kaçırdığı şey, uzun bir yürüyüşten sonraki diyettir. Yürüyüşü bitirdikten hemen sonra besleyici yiyecekler yemelisiniz ve bir avuç bademden daha iyi bir yiyecek yoktur.

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Uzman doktor açıkladı: Yürüyüş sonrası badem tüketmenin muhteşem bir faydası var - 2

Yeni bir çalışma, düzenli olarak badem yemenin, kas performansını iyileştirirken ağrıyı ve kas hasarını azaltarak egzersiz sonrası iyileşmeye yardımcı olabileceğini buldu. Kas yorgunluğunu ve ağrısını azaltarak insanların egzersizden kurtulmasına yardımcı olan yiyecekler yemek, egzersiz rutinlerine daha iyi uymalarına yardımcı olabilir.

Uzman doktor açıkladı: Yürüyüş sonrası badem tüketmenin muhteşem bir faydası var - 3

Bu yeni bulgular, bademlerin egzersizden sonra toparlanmayı nasıl etkilediğini inceleyen büyüyen bilimsel kanıtlara katkıda bulunuyor. Önceki çalışmalar bademlerin yorgunluk hissi ve egzersiz metabolizması üzerindeki etkisini incelemiş ve badem yemenin ağrı hissi ve kas performansı üzerindeki etkisini araştırmıştı.

Uzman doktor açıkladı: Yürüyüş sonrası badem tüketmenin muhteşem bir faydası var - 4

San Diego Eyalet Üniversitesi'nde egzersiz ve beslenme bilimleri profesörü olan Dr. Mark Kern, "Çalışmamız bademlerin zindelik iyileşmesini desteklemede oynayabileceği rol hakkında daha fazla bilgi sağlıyor" dedi. "Badem, protein, antioksidanlar ve fitonutrientler de dahil olmak üzere egzersiz sonrası toparlanmayı desteklediğini bildiğimiz çok çeşitli besinler içerir. Bu besinler, bu çalışmada gözlemlenen badem faydalarına katkıda bulunabilecek izole vitamin takviyeleri yerine bütün bir gıda paketinde sunulur." cümlelerini kullandı

Uzman doktor açıkladı: Yürüyüş sonrası badem tüketmenin muhteşem bir faydası var - 5

Bir avuç (28 g) badem, 6 g protein, 4 g lif, 13 g doymamış yağ, sadece 1 g doymuş yağ ve 77 mg magnezyum (%18,3 DV), 210 mg potasyum (%4 DV) ve 7,27 mg E vitamini (%50 DV) dahil olmak üzere 15 temel besin sağlar ve bu da onları sağlıklı aktif yaşam tarzları için harika bir atıştırmalık yapar.

Uzman doktor açıkladı: Yürüyüş sonrası badem tüketmenin muhteşem bir faydası var - 6

Dr. Kern, "Bademin egzersiz sonrası toparlanmayı nasıl iyileştirdiğinin ardındaki mekanizmaları anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Egzersiz sonrası toparlanmayı iyileştirme stratejileri önemlidir çünkü daha iyi toparlanıyorsanız, sonraki antrenmanlar için daha erken veya daha sıkı antrenman yapma olasılığınız yüksektir," dedi.

Sekiz hafta boyunca 57 gram badem atıştırmak ağrı derecelendirmelerini orta düzeyde azalttı, kas gücünü korumaya yardımcı oldu ve egzersizden sonra kas hasarını azalttı.

Uzman doktor açıkladı: Yürüyüş sonrası badem tüketmenin muhteşem bir faydası var - 7

Bademler bir besin deposudur ve son araştırmalar, ara sıra aktif olan kişilerde kas iyileşmesine yardımcı olmadaki rollerini vurgulamaktadır.

Sağlıklı veya hafif kilolu yetişkinler. İki ay boyunca günde iki avuç badem tüketmenin ara sıra egzersiz yapan kişilerde kas ağrısını ve hasarını orta düzeyde azalttığını gösteriyor.

Uzman doktor açıkladı: Yürüyüş sonrası badem tüketmenin muhteşem bir faydası var - 8

AŞIRI BADEM TÜKETMENİN ZARARI VAR MI?

Son araştırmalar, günlük badem tüketmenin kas ağrısını önemli ölçüde azaltabileceğini, iyileşmeyi artırabileceğini ve egzersiz performansını iyileştirebileceğini vurguluyor. Bu küçük ama güçlü yemiş, protein, sağlıklı yağlar, lif ve önemli vitaminler ve mineraller gibi temel besinlerle doludur ve bu da onu herhangi bir fitness rejimine ideal bir katkı haline getirir.

Uzman doktor açıkladı: Yürüyüş sonrası badem tüketmenin muhteşem bir faydası var - 9

Düzenli badem alımı kas ağrısını en aza indirmeye, kas gücünü artırmaya ve antrenman sonrası daha hızlı iyileşmeyi teşvik etmeye yardımcı olur ve daha güçlü bir şekilde geri dönmenizi sağlar. Vücudunuza yakıt sağlayarak ve daha hızlı iyileşmeye yardımcı olarak bademler, fitness hedeflerinize ulaşmak için mükemmel bir arkadaştır.

Uzman doktor açıkladı: Yürüyüş sonrası badem tüketmenin muhteşem bir faydası var - 10

İki ay boyunca badem tüketmenin düzenli egzersiz yapan kişilerde kas ağrısını ve hasarını önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. Katılımcılar daha düşük kreatin kinaz seviyeleri (bir kas hasarı belirteci), daha hızlı iyileşme, gelişmiş kas performansı ve egzersizden 72 saat sonra bile daha az ağrı deneyimlediler. Bu, bademlerin kas ağrısını etkili bir şekilde azaltabileceğini, gücü artırabileceğini ve daha hızlı iyileşmeyi destekleyebileceğini açıkça göstermektedir ve bu da onları aktif bireylerin diyetine değerli bir katkı haline getirmektedir.

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