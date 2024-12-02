Uzman doktor açıkladı: Yürüyüş sonrası badem tüketmenin muhteşem bir faydası var

İki ay boyunca badem tüketmenin düzenli egzersiz yapan kişilerde kas ağrısını ve hasarını önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. Katılımcılar daha düşük kreatin kinaz seviyeleri (bir kas hasarı belirteci), daha hızlı iyileşme, gelişmiş kas performansı ve egzersizden 72 saat sonra bile daha az ağrı deneyimlediler. Bu, bademlerin kas ağrısını etkili bir şekilde azaltabileceğini, gücü artırabileceğini ve daha hızlı iyileşmeyi destekleyebileceğini açıkça göstermektedir ve bu da onları aktif bireylerin diyetine değerli bir katkı haline getirmektedir.