Uzman doktor "asla yemem" diyerek açıkladı: Sağlıklı diye biliyoruz ama gizli katkı maddeleri varmış

İngiltere'nin önde gelen beslenme uzmanlarından biri olan Dr. Federica Amati, sağlıklı olduğu düşünülen ancak aslında gizli katkı maddeleri içeren gıdalar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Amati'ye göre, çok tahıllı atıştırmalık barlar, tam buğday ekmekleri ve düşük kalorili dondurmalar gibi pek çok ürün, sağlıklı gibi pazarlanmasına rağmen ultra işlenmiş gıda (UPF) kategorisine giriyor.





