Uzman doktor "asla yemem" diyerek açıkladı: Sağlıklı diye biliyoruz ama gizli katkı maddeleri varmış

Sağlıklı bir vücut için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Ancak sağlıklı diye düşündüğünüz bazı besinler vücudunuza zarar verebilir. Beslenme Uzmanı Dr. Federica Amati, sağlıklı olduğu düşünülen ancak aslında gizli katkı maddeleri içeren gıdalar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Uzman doktor "asla yemem" diyerek açıkladı: Sağlıklı diye biliyoruz ama gizli katkı maddeleri varmış - 1

İngiltere'nin önde gelen beslenme uzmanlarından biri olan Dr. Federica Amati, sağlıklı olduğu düşünülen ancak aslında gizli katkı maddeleri içeren gıdalar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Amati'ye göre, çok tahıllı atıştırmalık barlar, tam buğday ekmekleri ve düşük kalorili dondurmalar gibi pek çok ürün, sağlıklı gibi pazarlanmasına rağmen ultra işlenmiş gıda (UPF) kategorisine giriyor.


SAĞLIK HABERLERİ

Uzman doktor "asla yemem" diyerek açıkladı: Sağlıklı diye biliyoruz ama gizli katkı maddeleri varmış - 2

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALARA DİKKAT!

Dr. Amati, insanların, şeker, tuz ve doymuş yağ oranı yüksek, lif oranı düşük ve endüstriyel katkı maddeleri içeren gıdalardan kaçınması gerektiğini belirtiyor. Bu besinleri tüketmediğini söyleyen uzman isim özellikle kahvaltılık gevreklerin büyük bir tehlike arz ettiğini söyleyen beslenme uzmanı, bu ürünlerin sağlıklı bir seçenek olmadığını vurguladı.


Uzman doktor "asla yemem" diyerek açıkladı: Sağlıklı diye biliyoruz ama gizli katkı maddeleri varmış - 3

SAĞLIKLI SEÇENEKLER NELER?

Dr. Amati'ye göre, sağlıklı olarak lanse edilen ancak katkı maddeleriyle dolu olan bazı gıdalar şunlar:

Tam buğday ekmekleri: Çoğu düşük lif içeriyor ve raf ömrünü uzatmak için katkı maddeleri içeriyor. Bunun yerine, çavdar, keten tohumu ve karabuğday içeren ekmekler tercih edilmeli.


Uzman doktor "asla yemem" diyerek açıkladı: Sağlıklı diye biliyoruz ama gizli katkı maddeleri varmış - 4

Atıştırmalık barlar: Yüksek şeker ve yapay katkı maddeleri içerdiği için önerilmiyor. Alternatif olarak, bitter çikolata barları tüketilebilir.

Düşük kalorili dondurmalar: Sağlıklı bir protein kaynağı olarak görülse de içerik listeleri genellikle zararlı katkı maddeleriyle dolu.


Uzman doktor "asla yemem" diyerek açıkladı: Sağlıklı diye biliyoruz ama gizli katkı maddeleri varmış - 5

BESLENMENİZİ NASIL SAĞLIKLI HALE GETİREBİLİRSİNİZ?

Dr. Amati, sağlıklı beslenmenin temel taşlarının tam gıdalar, kuruyemişler, tam tahıllar, baklagiller ve taze meyveler olduğunu söylüyor. Günlük lif tüketimini artırmanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve kalp hastalığı riskini azalttığını belirten uzman, hayvansal protein alımını azaltmanın da sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratacağını ifade ediyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Beslenme uzmanı, ultra işlenmiş gıdaların içerdiği bazı katkı maddelerinin sağlık açısından büyük risk oluşturduğunu belirtti. Özellikle aşağıdaki üç katkı maddesine dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor:

Karboksimetil selüloz (CMC): Unlu mamullerde bulunur ve bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir.


Uzman doktor "asla yemem" diyerek açıkladı: Sağlıklı diye biliyoruz ama gizli katkı maddeleri varmış - 6

Karragenan: Süt ürünlerinde ve hazır gıdalarda bulunur, bağırsak iltihabına neden olabilir.

Yağ asitlerinin digliseritleri: Metabolik sendrom ve bazı kanser türleriyle ilişkilendiriliyor.


Uzman doktor "asla yemem" diyerek açıkladı: Sağlıklı diye biliyoruz ama gizli katkı maddeleri varmış - 7

Sağlıklı bir diyetin temel taşı işlenmemiş, doğal gıdalardan oluşmalıdır. Dr. Amati, market alışverişlerinde etiketleri dikkatlice okumanın ve lif açısından zengin, katkı maddesi içermeyen ürünleri tercih etmenin sağlık açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

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