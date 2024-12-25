Uzman doktor "kalp krizi nedeni" dedi: Sabahları uyanır uyanmaz bunu yapmayın

Kalp sağlığını korumak hayati önem taşır. Kalbinizi güçlendirmek için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmeniz gerekir. Özellikle günlük alışkanlıklarınız kalp sağlığınızı doğrudan etkileyebilir. Kalp cerrahı Dr. Jeremy London, kalp krizine neden olan bazı günlük hataları paylaştı.

Uzman doktor "kalp krizi nedeni" dedi: Sabahları uyanır uyanmaz bunu yapmayın - 1

Kalp krizi dünyada genelinde ilk sıralarda yer alan ölüm nedenleri arasında. Kalbi güçlendirmek ve kalp krizini önlemek için mutlaka sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmek gerekiyor.

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Uzman doktor "kalp krizi nedeni" dedi: Sabahları uyanır uyanmaz bunu yapmayın - 2

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı olan Dr. London, genellikle diş temizliği ya da ağız kokusunu gidermek amacıyla sabahları kullanılan alkol bazlı ağız gargaralarının kan basıncını artırabileceği konusunda uyardı.

Uzman doktor "kalp krizi nedeni" dedi: Sabahları uyanır uyanmaz bunu yapmayın - 3

Kalp cerrahı bu tür gargaraların, ağızdaki sağlıklı bakterileri öldürerek vücudun damarları gevşetmek için meydana getirdiği nitrik oksit üretimini bozduğunu belirtti. London, bu bakterilerin öldürülmesinin, bağırsak mikrobiyomunu olumsuz etkileyebildiğini ve hipertansiyona neden olabileceğini de belirtti.

Uzman doktor "kalp krizi nedeni" dedi: Sabahları uyanır uyanmaz bunu yapmayın - 4

2022 yılında yapılan bir araştırma, antiseptik gargaraların ağız mikrobiyomunu bozarak kan basıncında artışa yol açtığını ortaya koydu. Uzmanlar, ağız sağlığı ürünlerinin uzun vadeli etkilerinin daha fazla araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Uzman doktor "kalp krizi nedeni" dedi: Sabahları uyanır uyanmaz bunu yapmayın - 5

KALP SAĞLIĞININ TEHDİT EDİYOR

Kalp sağlığı konusundaki uyarılarını sürdüren ABD'li Dr. London, elektronik sigaraların da normal sigaralar kadar zararlı olduğunu belirtti. Elektronik sigara kullanıcılarında kalp atış hızının ve kan basıncının hızla yükseldiğini kaydeden London, bunun kalbin daha fazla zorlanmasına neden olduğunu söyledi.

Uzman doktor "kalp krizi nedeni" dedi: Sabahları uyanır uyanmaz bunu yapmayın - 6

London, nikotinin kan damarlarının iç yüzeyine zarar verdiğini ve bu hasarın kan akışını bozarak pıhtılaşma riskini artırdığını ifade etti. "Bu tür pıhtılar, kalp krizi veya felç gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir," diyen uzman, sigaranın tüm biçimlerinden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

Uzman doktor "kalp krizi nedeni" dedi: Sabahları uyanır uyanmaz bunu yapmayın - 7

BESLENME VE ALKOL

Aşırı işlenmiş gıdaların kalp hastalıkları, obezite, diyabet ve hatta kanserle bağlantılı olduğunu hatırlatan Dr. London, bu tür gıdaların içeriğindeki doymuş yağ, şeker ve rafine karbonhidratların kolesterol seviyelerini artırarak damarları daralttığını söyledi.

Uzman doktor "kalp krizi nedeni" dedi: Sabahları uyanır uyanmaz bunu yapmayın - 8

Alkolün de zararlı etkilerine değinen London, alkolün vücutta asetaldehit adlı bir bileşiğe dönüştüğünü ve bu maddenin DNA'ya zarar vererek kanserli hücre oluşumuna yol açabileceğini belirtti.

Uzman doktor "kalp krizi nedeni" dedi: Sabahları uyanır uyanmaz bunu yapmayın - 9

HAREKETSİZLİK

Uzmanlar, düzenli fiziksel aktivite eksikliğinin obezite, yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol gibi risk faktörlerini artırarak kalp sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı. Hareketsiz bir yaşam tarzının kalp krizi ve felç riskini yükselttiği ifade edildi.

Uzman doktor "kalp krizi nedeni" dedi: Sabahları uyanır uyanmaz bunu yapmayın - 10

Ayrıca uzun süreli stresin vücuttaki stres hormonlarını artırarak damar daralmasına ve kan basıncının yükselmesine neden olduğu belirtildi. "Stres, bireyleri zararlı alışkanlıklara yönlendirebilir ve bu durum sağlık üzerindeki olumsuz etkileri katlar," diyen Dr. London, yaşam tarzı değişikliklerinin önemine dikkat çekti.

Uzman doktor "kalp krizi nedeni" dedi: Sabahları uyanır uyanmaz bunu yapmayın - 11

KALP SAĞLIĞINI KORUMANIN YOLLARI

Uzmanlar, sigaradan uzak durmak, sağlıklı bir beslenme düzeni benimsemek, düzenli egzersiz yapmak ve stresle başa çıkma yöntemleri geliştirmek gibi önlemlerin, kalp sağlığını korumanın temel yolları olduğunu belirtti.

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