Uzman doktor "kalp krizi nedeni" dedi: Sabahları uyanır uyanmaz bunu yapmayın
Kalp sağlığını korumak hayati önem taşır. Kalbinizi güçlendirmek için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmeniz gerekir. Özellikle günlük alışkanlıklarınız kalp sağlığınızı doğrudan etkileyebilir. Kalp cerrahı Dr. Jeremy London, kalp krizine neden olan bazı günlük hataları paylaştı.
Kalp krizi dünyada genelinde ilk sıralarda yer alan ölüm nedenleri arasında. Kalbi güçlendirmek ve kalp krizini önlemek için mutlaka sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmek gerekiyor.