Uzman doktor "kalp krizi nedeni" dedi: Sabahları uyanır uyanmaz bunu yapmayın

KALP SAĞLIĞININ TEHDİT EDİYOR

Kalp sağlığı konusundaki uyarılarını sürdüren ABD'li Dr. London, elektronik sigaraların da normal sigaralar kadar zararlı olduğunu belirtti. Elektronik sigara kullanıcılarında kalp atış hızının ve kan basıncının hızla yükseldiğini kaydeden London, bunun kalbin daha fazla zorlanmasına neden olduğunu söyledi.