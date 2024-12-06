Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni

Kalp krizi dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp-damar hastalıkları da dünya genelinde oldukça yaygın. Kalp sağlığını korumak ve genel sağlığı iyileştirmenin yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Her evin mutfağında bulunan bazı besinler var ki kalp sağlığını tehdit ediyor, hatta kalp krizine neden olabiliyor. Uzmanlar bu besinlerin tüketilmemesi ya da sınırlı tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni - 1

Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde en sık görülen sağlık sorunlarının başında geliyor. Ancak sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla bu riski büyük ölçüde azaltmak mümkün.

SAĞLIK HABERLERİ

Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni - 2

Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, stres, engellemek ve düzenli sağlık kontrolleri kalp sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni - 3

Kalbi doğrudan etkileyen beslenme düzeni ve tüketilen yiyeceklere de son derece dikkat etmek gerekir. Her evde bulunan ve severek tüketilen bazı besinler kalp-damar hastalıklarının riskini artırabiliyor.

Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni - 4

Sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlar yapan Dr. Lott kalp sağlığı için son derece risk taşıyan besinler ile ilgili bilgilerini paylaştı. Doktor Lott, "bu besinleri yemeyin" diyerek uyarıda bulundu.

Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni - 5

KALP KRİZİNİN 7 YAYGIN NEDENİ

1. Kalp krizi, genellikle koroner damarların tıkanmasıyla ortaya çıkar. Yüksek kolesterol seviyeleri, damar duvarlarında plak oluşumuna yol açarak kan akışını engelleyebilir.

2. Kontrolsüz yüksek tansiyon, kalbin üzerindeki baskıyı artırarak kalp krizi riskini yükseltir.

Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni - 6

3. Sigara içmek, damar sertliğine neden olurken, aşırı alkol tüketimi kalp ritmini bozabilir ve kriz riskini artırabilir.

4. Kan şekerinin kontrol altında tutulmaması, damarların zarar görmesine yol açar ve kalp hastalıkları riskini yükseltir.

5. Yoğun stres altında salgılanan hormonlar, kalp damarlarını etkileyerek krize zemin hazırlayabilir.

Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni - 7

6. Ailede kalp krizi öyküsü olan bireylerde risk daha yüksektir. Genetik faktörler bu konuda önemli bir rol oynar.

7. Fiziksel aktivite eksikliği ve fazla kilo, kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiler.

Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni - 8

KALP SAĞLIĞINI BOZAN BESİNLER

Sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlar yapan Dr. Lott kalp sağlığı için son derece risk taşıyan besinler ile ilgili bilgilerini paylaştı.

HAZIR ÇORBALAR

Hazır çorbaların fazla tüketimi sonucu hipertansiyon ve felç riskinin artabileceğini söyleyen Lott, ev yapımı çorba tercih edilmesinin altını çizdi.

Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni - 9

İŞLENMİŞ GIDALAR

Dr. Lott, genellikle tuz ve doymuş yağ asitleri ile yüklü olan 'işlenmiş gıdalar' ile ilgili, kalp sağlığını tehdit edebileceğini ifade etti.

Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni - 10

BEYAZ EKMEK

Uzun süreli beyaz ekmek sonucu kalp ve damar hastalıklarının oluşabileceğini anlatan uzman, beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tüketilmesi önerisinde bulundu.

Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni - 11

ENERJİ İÇECEKLERİ

Enerji içeceğinin fazla tüketimi sonucu, kalp daha hızlı ve düzensiz olarak çalışabilir. Bu durum ise kalp sağlığı ile ilgili ciddi sorunlara yol açabilir.

Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni - 12

TEREYAĞI

Tereyağının fazla tüketimi sonucu kolesterol seviyeleriniz olumsuz etkilenebilir. Yüksek kolesterol ise kalp ve damar hastalıkları riskinin artmasına neden olur. Aynı zamanda yüksek kalori içeriğinden dolayı obezite riskini de artırır.

Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni - 13

KONSERVE SEBZELER

Doktor, taze sebze tüketimi yerine konserve sebze tüketiminin kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni - 14

SOSLAR

Yemekleri tatlandırmak için kullanmış olduğunuz sosların içeriği yüksek oranda tuz içerdiği için tansiyonu olumsuz etkileyebilir. İçerisinde hem tuz hem de şeker bulunan soslar kalp sağlığını tehdit eder.

Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni - 15

HAMUR İŞLERİ

Çok fazla hamur işi tüketimi sonucu kalp sağlığınız risk altına girebilir. Fazla tüketimi kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırlayarak sağlığınızı tehdit eder.

Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni - 16

BEYAZ PİRİNÇ

İşlenmiş beyaz pirinç, glisemik indeksi yüksek bir gıdadır. Hazırlanırken lif ve besleyici besin tabakasının çoğunu kaybettiği düşünüldüğü için beyaz pirinç tüketimi yerine bulgur tüketimi çok daha uygundur.

Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni - 17

ASİTLİ İÇECEKLER

Asitli içecekler yüksek şeker oranına sahip oldukları için yalnızca kalp sağlığı değil genel sağlığı da olumsuz etkileyebilir. Bu içeceklerin içerisinde bulunan yapay tatlandırıcılar kalp hastalıklarına zemin hazırlayarak sağlığı tehdit eder.

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