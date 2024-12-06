Uzman doktor "sakın yemeyin" diyerek uyardı: Evdeki bu besin kalp krizi nedeni
Kalp krizi dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp-damar hastalıkları da dünya genelinde oldukça yaygın. Kalp sağlığını korumak ve genel sağlığı iyileştirmenin yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Her evin mutfağında bulunan bazı besinler var ki kalp sağlığını tehdit ediyor, hatta kalp krizine neden olabiliyor. Uzmanlar bu besinlerin tüketilmemesi ya da sınırlı tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde en sık görülen sağlık sorunlarının başında geliyor. Ancak sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla bu riski büyük ölçüde azaltmak mümkün.