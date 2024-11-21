Uzman isim açıkladı: Erken ölüm riskini artırıyor

BASİT AMA ETKİLİ BİR ÇÖZÜM

İyi haber şu ki, bu sorunu çözmek oldukça kolay ve düşük maliyetli. Daha fazla gün ışığına maruz kalmak ve gece yapay ışığı sınırlamak, hem sağlığı hem de yaşam süresini iyileştirebilir.



Uyku bilimcisi Andrew Phillips, “Geceleri ışıklardan kaçınmak ve gün ışığı arayışında olmak, sağlığı ve uzun ömrü teşvik edebilir. Bu öneri kolay, erişilebilir ve ekonomik bir çözüm” dedi.