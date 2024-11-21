Uzman isim açıkladı: Erken ölüm riskini artırıyor

Sağlıklı ve uzun ömürlü olmak için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor. Yeteri kadar gün ışığı almamak ve gece boyunca parlak ışığa maruz kalmak sağlığınızı olumsuz etkileyebiliyor. Yapılan son araştırmalar gece fazla, gündüz ise yetersiz ışığın ölüm riskini artırabileceğini ortaya çıkardı.

Uzman isim açıkladı: Erken ölüm riskini artırıyor - 1

Sağlıksız yaşam alışkanlıkları vücudun genel sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Yapılan son araştırmalar doğal ışık döngüsünü bozarak sağlık sorunlarına ve erken ölüme neden olabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Uzman isim açıkladı: Erken ölüm riskini artırıyor - 2

Araştırmanın kıdemli yazarı ve uyku bilimcisi Sean Cain, “Parlak geceler ve karanlık günlere maruz kalmak, sirkadiyen ritmi bozabilir. Bu bozulma, diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar, ruh sağlığı sorunları ve artan ölüm riski dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açar” dedi.

Uzman isim açıkladı: Erken ölüm riskini artırıyor - 3

Sirkadiyen ritim, vücudumuzun doğal ışık ve karanlık döngüsüne uyum sağlayan biyolojik saati olarak bilinir. Bu ritmin bozulması, yaşam tarzı alışkanlıklarımızdan kaynaklanan zararlı ışık maruziyetine bağlanabilir.

Uzman isim açıkladı: Erken ölüm riskini artırıyor - 4

ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Araştırmacılar, İngiltere’de bir sağlık veri tabanında 88 bin 905 kişinin bir hafta boyunca taktığı ışık sensörlerinden elde edilen verileri analiz etti ve bu bireyleri yaklaşık sekiz yıl boyunca takip etti. Bulgular şu şekilde:

Uzman isim açıkladı: Erken ölüm riskini artırıyor - 5

Gece yüksek ışığa maruz kalma, ölüm riskini yüzde 21 ila yüzde 34 arasında artırıyor. Gündüz yüksek ışığa maruz kalma, ölüm riskini yüzde 17 ila yüzde 34 oranında azaltıyor.

Uzman isim açıkladı: Erken ölüm riskini artırıyor - 6

Araştırma doğrudan neden-sonuç ilişkisini kanıtlamasa da, ışık döngülerinin sağlık ve ölüm oranlarıyla güçlü bir şekilde ilişkili olduğu sonucuna varıyor.

Uzman isim açıkladı: Erken ölüm riskini artırıyor - 7

IŞIK DÜZENİNİN KORUNMASI KRİTİK

Çalışmanın yazarlarından Daniel Windred, özellikle yoğun bakım veya yaşlı bakım tesisleri gibi sirkadiyen ritmin ve ölüm riskinin hassas olduğu ortamlarda, ışık düzeninin korunmasının kritik olduğunu vurguladı.

Araştırmada, katılımcıların sirkadiyen ritimlerinin gücü ve düzeni ile ölüm oranları arasındaki bağlantı bilgisayar modellemeleriyle de desteklendi. Bu bulgular, vücudun doğal akışının bozulmasının ciddi hastalıkları tetiklediği ve erken ölüme yol açtığı görüşünü güçlendiriyor.

Uzman isim açıkladı: Erken ölüm riskini artırıyor - 8

BASİT AMA ETKİLİ BİR ÇÖZÜM

İyi haber şu ki, bu sorunu çözmek oldukça kolay ve düşük maliyetli. Daha fazla gün ışığına maruz kalmak ve gece yapay ışığı sınırlamak, hem sağlığı hem de yaşam süresini iyileştirebilir.

Uyku bilimcisi Andrew Phillips, “Geceleri ışıklardan kaçınmak ve gün ışığı arayışında olmak, sağlığı ve uzun ömrü teşvik edebilir. Bu öneri kolay, erişilebilir ve ekonomik bir çözüm” dedi.

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