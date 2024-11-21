Uzman isim açıkladı: Erken ölüm riskini artırıyor
Sağlıklı ve uzun ömürlü olmak için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor. Yeteri kadar gün ışığı almamak ve gece boyunca parlak ışığa maruz kalmak sağlığınızı olumsuz etkileyebiliyor. Yapılan son araştırmalar gece fazla, gündüz ise yetersiz ışığın ölüm riskini artırabileceğini ortaya çıkardı.
Sağlıksız yaşam alışkanlıkları vücudun genel sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Yapılan son araştırmalar doğal ışık döngüsünü bozarak sağlık sorunlarına ve erken ölüme neden olabilir.