Uzman isim "asla yemem" dediği 5 besini açıkladı: Ölüme kadar götürüyor, felç riskini artırıyor

Sağlıklı beslenme, uzun ve sağlıklı bir ömrün altın anahtarı. Vücut sağlığınızı korumak için dengeli ve sağlıklı besinleri tüketmeniz gerekiyor. Sağlıksız besinleri tüketmek pek çok hastalığı tetikleyebiliyor. Özellikle bazı yiyecekler sağlıklı görünse de ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. ABD'li bir doktor "asla yemem" dediği 5 yiyeceği paylaştı.

Uzman isim "asla yemem" dediği 5 besini açıkladı: Ölüme kadar götürüyor, felç riskini artırıyor - 1

Bazı besinler masum görünse de ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. ABD'li doktor Jessica Kiss, asla tüketmediği 5 besini açıkladı. Dr Jessica Kiss Bu 5 besini neden tüketmediğini de paylaştı.

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Uzman isim "asla yemem" dediği 5 besini açıkladı: Ölüme kadar götürüyor, felç riskini artırıyor - 2

TEKRAR ISITILMIŞ PİLAV

Yemeklerin yanında iyi bir eşlikçi olan pilavın lezzetine doyum olmuyor. Anca pilavi pişirdiktan sonra ertesi gün tekrar ısıtmak sağlık için riskli.

Dr. Kiss, haşlanmış pirinç oda sıcaklığında bir süre bekletildiğinde ciddi bir bakteri türünün ortaya çıktığını ve daha sonra mikrodalgada yeterince etkili olmayan bir şekilde yeniden ısıtıldığında bu bakterinin yeniden aktif hale geldiğini açıklıyor.

Uzman isim "asla yemem" dediği 5 besini açıkladı: Ölüme kadar götürüyor, felç riskini artırıyor - 3

Ancak Dr. Kiss, bunlara dikkat ederseniz ve yeterince yüksek ısıda tekrar pişirirseniz sorun olmayacağını belirtiyor. "Ama oda sıcaklığına gelirse bir daha yemem" diyor.

Uzman isim "asla yemem" dediği 5 besini açıkladı: Ölüme kadar götürüyor, felç riskini artırıyor - 4

SÜREKLİ AÇIKTA KALAN YİYECEKLER

Dr. Kiss, bir süredir dışarıda duran piknik yiyeceklerini asla yemeyeceğini açıkladı. "Piknikte dışarıda duran şeyleri yediğimi göremezsiniz. Dışarıda duran yiyecekleri yemektense aç kalmayı tercih ederim" dedi. Uzun süre açıkta bırakılan gıda maddeleri için 'gıda kaynaklı hastalık riskinin çok yüksek' olduğunu açıkladı.

Uzman isim "asla yemem" dediği 5 besini açıkladı: Ölüme kadar götürüyor, felç riskini artırıyor - 5

RENKLENDİRİCİ İÇEREN BESİNLER

Bu Dr. Kiss için kesin bir kural değil, ancak o, saçlarını örnek vererek, garip bir renge boyanmış yiyecekleri %99 oranında yemediğini belirtiyor. 'Gıda boyasıyla kaplı' gıda maddelerinin 'vücudunuz için iyi olmadığını ' açıklıyor.

Uzman isim "asla yemem" dediği 5 besini açıkladı: Ölüme kadar götürüyor, felç riskini artırıyor - 6

KONSERVE (ÖZELLİKLE EZİLMİŞ OLANLAR)

Dr. Kiss, konserve yiyeceklerin 'sizin için en iyi şey' olduğunu savunanlardan olmasa da, bazen bunun bir zorunluluk olduğunu belirtiyor. Peki, kutu ezikse neden bu kadar kötü? Doktor, kutusu zarar görmüş konservelerde, 'botulizm' konusunda endişeleneceğini açıklıyor.

Uzman isim "asla yemem" dediği 5 besini açıkladı: Ölüme kadar götürüyor, felç riskini artırıyor - 7

"Derin ezikler genellikle keskin noktalara sahiptir. Üst veya yan dikişte keskin bir ezik, dikişe zarar verebilir ve bakterilerin kutuya girmesine izin verebilir. Herhangi bir dikişinde derin bir ezik olan tüm kutuları atın." Botulizm nadir görülen ancak ciddi bir hastalıktır. Vücudun sinirlerine saldıran ve nefes alma zorluğuna, kas felcine ve hatta ölüme neden olan bir toksin nedeniyle oluşur.

Uzman isim "asla yemem" dediği 5 besini açıkladı: Ölüme kadar götürüyor, felç riskini artırıyor - 8

GREYFURT

Greyfurt sağlıklı C vitamini kaynağı meyveler arasında yer alıyor. Ancak Dr. Kiss, oldukça ilginç bir nedenden ötürü asla greyfurt yemeyeceğini söylüyor.

Dr. Kiss şöyle açıklıyor: "Greyfurt yemiyorum çünkü birçok ilaç greyfurtla etkileşime giriyor." Temel olarak, meyvenin vücudunuzda işlenme şekli onlarla etkileşime girer, bu yüzden meyvenin tadını çıkarıp çıkaramayacağınızı doktorunuza danışmalısınız.

Uzman isim "asla yemem" dediği 5 besini açıkladı: Ölüme kadar götürüyor, felç riskini artırıyor - 9

ÖNEMLİ: Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

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