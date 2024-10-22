Uzman isim "asla yemem" dediği 5 besini açıkladı: Ölüme kadar götürüyor, felç riskini artırıyor
Sağlıklı beslenme, uzun ve sağlıklı bir ömrün altın anahtarı. Vücut sağlığınızı korumak için dengeli ve sağlıklı besinleri tüketmeniz gerekiyor. Sağlıksız besinleri tüketmek pek çok hastalığı tetikleyebiliyor. Özellikle bazı yiyecekler sağlıklı görünse de ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. ABD'li bir doktor "asla yemem" dediği 5 yiyeceği paylaştı.
Bazı besinler masum görünse de ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. ABD'li doktor Jessica Kiss, asla tüketmediği 5 besini açıkladı. Dr Jessica Kiss Bu 5 besini neden tüketmediğini de paylaştı.