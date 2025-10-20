Uzmanı 5 farklı türü açıkladı: Şişkin mi hissediyorsunuz?

KADINLARDA HORMONAL BELİRTİLER

Kadınlarda adet döngüsü sürecinde hormonlardaki değişim, su tutulması ve artan iştah da geçici şişkinlik nedenleri arasında. Uzmanlar, uzun uçuşlar ya da bazı ilaçların da vücutta sıvı tutulmasına ve yüz, parmaklar veya ayak bileklerinde şişkinliğe yol açabileceğini belirtiyor.



HANGİ GIDALAR ŞİŞKİNLİĞE YOL AÇIYOR?



Dr. Derbyshire’a göre şişkinliğe neden olabilecek yiyecekler yalnızca baklagiller değil.



“Gazlı içecekler, süt ürünleri, gluten içeren besinler, şekersiz tatlandırıcılar, yağlı atıştırmalıklar ve acı baharatlar da sık rastlanan tetikleyiciler arasında,” dedi.



Uzman, lahana, karnabahar ve Brüksel lahanası gibi sebzelerin tüketimini azaltmanın da gazı hafifletebileceğini belirtti.

Bununla birlikte, yüksek yağ ve şeker içeren yiyeceklerin bağırsak florasını olumsuz etkilediğini ve bu tür besinlerden tamamen kaçınmak yerine ölçülü tüketmenin daha doğru olduğunu vurguladı.