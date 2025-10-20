Uzmanı 5 farklı türü açıkladı: Şişkin mi hissediyorsunuz?
Ağır bir öğün sonrası hissedilen rahatsız edici şişkinlik, birçok kişinin yaşadığı yaygın bir sorun. Ancak beslenme uzmanlarına göre, bu yalnızca şişkinliğin beş türünden biri.
Halk sağlığı beslenme uzmanı Dr. Emma Derbyshire, Daily Mail’e yaptığı açıklamada şişkinliğin yalnızca yediklerimizle ilgili olmadığını belirtti. Derbyshire’a göre şişkinlik; gaz oluşumuna bağlı, su tutulumuna bağlı, hormonal, gıda hassasiyeti kaynaklı ve yavaş sindirimle ilişkili olmak üzere beş farklı şekilde ortaya çıkabiliyor.
“Su tutulması, kabızlık, hormonlar ve stres de şişkinliğe katkıda bulunabiliyor ve adeta balon gibi şişmenize neden olabiliyor,” diyen Dr. Derbyshire, en yaygın nedenin mide ve bağırsaklarda biriken gaz olduğunu vurguladı.
Uzman, çok hızlı yemek yemenin, gıda intoleransı ya da alerjisinin de sindirim sisteminde gaz oluşumuna yol açabileceğini söyledi. Kaygının da sıkça hava yutulmasına neden olarak şişkinliği tetikleyebileceğini ekledi.