Uzmanı açıkladı: 1 lokması 10 yıl yaşlandırıyor, kronik iltihaplanma neden oluyor
Sağlıklı, genç ve dinamik bir cilde sahip olabilmek için cilt bakımını önemsediğiniz gibi sağlıklı beslenme alışkanlıkları da geliştirmelisiniz. Pek çok kişi günlük hayatında tüketmiş oldukları besinlerin cildini etkilediğinin farkında olmayabilir. Uzmanlar özellikle bazı yiyeceklerin tüketiminin hızlı yaşlandırdığını söylüyor.
Yaşınız ilerledikçe cildinizdeki kırışıklıklar, ince çizgiler gözle görülür olarak belirgin olmaya başlar. Yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmak için cilt tipinize uygun bakım yapmanız gerekir.