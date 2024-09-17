Uzmanı açıkladı: 1 lokması 10 yıl yaşlandırıyor, kronik iltihaplanma neden oluyor

Sağlıklı, genç ve dinamik bir cilde sahip olabilmek için cilt bakımını önemsediğiniz gibi sağlıklı beslenme alışkanlıkları da geliştirmelisiniz. Pek çok kişi günlük hayatında tüketmiş oldukları besinlerin cildini etkilediğinin farkında olmayabilir. Uzmanlar özellikle bazı yiyeceklerin tüketiminin hızlı yaşlandırdığını söylüyor.

Uzmanı açıkladı: 1 lokması 10 yıl yaşlandırıyor, kronik iltihaplanma neden oluyor - 1

Yaşınız ilerledikçe cildinizdeki kırışıklıklar, ince çizgiler gözle görülür olarak belirgin olmaya başlar. Yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmak için cilt tipinize uygun bakım yapmanız gerekir.

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Uzmanı açıkladı: 1 lokması 10 yıl yaşlandırıyor, kronik iltihaplanma neden oluyor - 2

Ancak sadece cilt bakımı yapmak cildinizin genç ve dinamik yapısını korumak için yeterli olmaz. Uzmanlar sağlıklı ve dengeli beslenmenin yaşlanma üzerinde etkili olduğunu söylüyor

Uzmanı açıkladı: 1 lokması 10 yıl yaşlandırıyor, kronik iltihaplanma neden oluyor - 3

Kırışıklıklar, ince çizgiler, koyu cilt lekeri yaşınız ilerledikçe artabilir. 

Ancak bazı insanlara dikkatli bir şekilde baktığınızda 50 yaşında olmasına rağmen daha genç gösteriyor olabilir.

Uzmanı açıkladı: 1 lokması 10 yıl yaşlandırıyor, kronik iltihaplanma neden oluyor - 4

Bunun asıl nedeni ise şüphesiz beslenme düzenimizden kaynaklı. Dr. Saleena Zimri, bu konu ile ilgili önemli açıklamalar yaparken hangi besinlerin yaşlanmayı hızlandırdığını anlattı.

Uzmanı açıkladı: 1 lokması 10 yıl yaşlandırıyor, kronik iltihaplanma neden oluyor - 5

Pek çok kişi günlük hayatında tüketmiş oldukları besinlerin cildini etkilediğinin farkında olmayabilir. Beslenme düzeninde yapacağınız ufak bir değişiklikle yaşlanmanın etkilerini durdurabilir ve çok daha sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz. Ayrıca yazımızın devamında cildinize yararlı olan besinleri okuyabilirsiniz.

Uzmanı açıkladı: 1 lokması 10 yıl yaşlandırıyor, kronik iltihaplanma neden oluyor - 6

ŞEKER ORANI YÜKSEK BESİNLERİN TÜKETİMİNE DİKKAT

Dr. Saleena Zimri, yapmış olduğu açıklamalarda, şeker oranı yüksek olan besinlerin cilt sağlığını son derece olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu tarz besinlerin tüketimi sonucu, yaşlanma belirtilerin hızlanabilir ve genel sağlığınız risk altına girebilir. Hatta cildiniz 10 yıl birden yaşlanabilir.

Uzmanı açıkladı: 1 lokması 10 yıl yaşlandırıyor, kronik iltihaplanma neden oluyor - 7

Uzmanın ifadelerine göre, çok fazla şeker tüketildiğinde, vücut glikasyon adı verilen bir süreçten geçer. Bu süreçte şeker molekülleri, cildin sıkılığını korumak için çok önemli olan kolajen ve elastin gibi proteinlere bağlanır. Ancak, glikasyon bu proteinleri zayıflatır ve cildin doğal sıkılığını kaybetmesine yol açar.

Bu durum ise cilt üzerinde kırışıklık, sarkma ve ince çizgi gibi yaşlanma belirtilerini ortaya çıkarır.

Uzmanı açıkladı: 1 lokması 10 yıl yaşlandırıyor, kronik iltihaplanma neden oluyor - 8

ŞEKER TÜKETİMİ AKNE OLUŞUMUNU ARITABİLİR

Ayrıca uzman, şeker oranı yüksek besinlerin tüketimi sonucu akne ve gül hastalığı gibi çeşitli cilt sorunlarına neden olabileceğini ifade etti.

Şeker tüketimi, kan şekeri seviyelerini yükseltir, yağ üretimini artırır ve gözenekleri tıkayarak akne oluşumuna yol açar.

Uzmanı açıkladı: 1 lokması 10 yıl yaşlandırıyor, kronik iltihaplanma neden oluyor - 9

Aynı zamanda, aşırı şeker tüketimi sonucunda kronik iltihaplanma, şişkinlik, kızarıklığa ve cilt tonunda eşitsizlik gibi durumlar da meydana gelebilir.

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