Uzmanı açıkladı: 1 lokması 10 yıl yaşlandırıyor, kronik iltihaplanmaya neden oluyor

Uzmanın ifadelerine göre, çok fazla şeker tüketildiğinde, vücut glikasyon adı verilen bir süreçten geçer. Bu süreçte şeker molekülleri, cildin sıkılığını korumak için çok önemli olan kolajen ve elastin gibi proteinlere bağlanır. Ancak, glikasyon bu proteinleri zayıflatır ve cildin doğal sıkılığını kaybetmesine yol açar.



Bu durum ise cilt üzerinde kırışıklık, sarkma ve ince çizgi gibi yaşlanma belirtilerini ortaya çıkarır.