Uzmanı açıkladı: 2 hafta boyunca Magnezyum takviyesi alınca ne olur?
Magnezyum takviyelerinin kullanımı yaygınlaştı. Vücut için hayati minerallerden biri olan magnezyum çeşitli besinlerde bulunuyor ancak çoğu kişi takviyeler yoluyla bu ihtiyacı karşılıyor. Peki, magnezyum takviyesi kullanınca ne olur?
Magnezyum, 300'den fazla vücut fonksiyonunda rol oynayan temel bir mineraldir ve yine de önemi genellikle göz ardı edilir. Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaklaşık yüzde 15-20'sinde magnezyum eksikliği vardır.
Yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler ve tam tahıllar açısından zengin bir diyet vücutta sağlıklı magnezyum seviyelerini korumaya yardımcı olabilirken, diyet ihtiyaçları tam olarak karşılanmadığında genellikle takviyeler önerilir.
Sadece iki hafta boyunca magnezyum takviyesi almak gözle görülür sağlık yararları sağlayabilir. Sağlıklı ketozis ve aralıklı oruç konusunda uzmanlaşmış olan Dr. Eric Berg, bir kişinin iki hafta boyunca magnezyum takviyesi alması durumunda ne olacağını ayrıntılı olarak açıkladı.