Uzmanı açıkladı: 2 hafta boyunca Magnezyum takviyesi alınca ne olur?

KALP SAĞLIĞI İÇİN İYİDİR

Magnezyumu yiyeceklerden almak, eksiklikle mücadele etmek için bir seçenektir. Ancak, yiyecek alımıyla çözülemediğinde, takviye gerekebilir. Magnezyum eksikliğinin ciddiyetine bağlı olarak, doktorunuz takviyeler reçete edebilir.

Magnezyum, kan basıncını ve kalp ritmini düzenleyerek kardiyovasküler işlevi destekler. Magnezyum eksikliği genellikle kalp aritmisine veya düzensiz kalp atışına neden olur, çünkü magnezyum kalbin elektriksel aktivitesini düzenleyerek sabit bir kalp ritmini korumada önemli bir rol oynar. Takviye, çarpıntıları ve aritmileri azaltabilir ve kan basıncını düşürebilir.

Herhangi bir takviye kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.