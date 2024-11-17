Uzmanı açıkladı: Beyin yaşlanmasını yavaşlatmanın yolu buymuş

Günlük hayatın stresi ve yoğunluğundan dolayı beyniniz yorulabilir. Vücudun tüm fonksiyonlarını yöneten beynin sağlığını korumak için yapmanız gerekenler var. Özellikle de beynin yaşlanmasını önlemek ve Alzheimer, demans gibi hastalıkların riskini azaltmak için fiziksel aktivitede bulunmak önemli. Spor ya da yürüyüş yapmaya vakit bulamıyorsanız günlük işlerinizi yaparken de zihninizi çalıştırabilirsiniz.

Uzmanı açıkladı: Beyin yaşlanmasını yavaşlatmanın yolu buymuş - 1

Penn State Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacıların yeni bir çalışmasına göre, günlük fiziksel aktivite beyin sağlığı için anında faydalar sağlıyor.

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Uzmanı açıkladı: Beyin yaşlanmasını yavaşlatmanın yolu buymuş - 2

Çalışma, günlük aktivitelerde bulunan orta yaşlı bireylerin, aktivitenin köpek gezdirmek veya ev işleri yapmak gibi düşük yoğunluklu veya koşu gibi yüksek yoğunluklu olmasına bakılmaksızın, bilişsel işlem hızında dört yaş daha genç olmaya eşdeğer bir iyileşme gördüğünü buldu.

Uzmanı açıkladı: Beyin yaşlanmasını yavaşlatmanın yolu buymuş - 3

"Fiziksel aktivitenin tüm potansiyel faydalarını deneyimlemek için spor salonuna gitmeniz gerekmiyor. Her türlü hareket önemlidir. Penn State ve Penn State Üniversitesi'den Dr. Jonathan Hakun bir basın bülteninde, "Günlük hareketler, sağlıklı bir yaşam tarzına atfedilebilecek ve bilişsel sağlık üzerinde doğrudan bir etkisi olabilecek birikmiş fiziksel aktivitenin bir kaynağı olarak sayılır" dedi.

Uzmanı açıkladı: Beyin yaşlanmasını yavaşlatmanın yolu buymuş - 4

Önceki araştırmalar büyük ölçüde fiziksel aktivitenin bilişsel sağlık üzerindeki etkisini uzun vadede incelemiş olsa da Hakun, potansiyel kısa vadeli etkiyi anlamak konusunda oldukça istekli olduğunu belirtti.

Uzmanı açıkladı: Beyin yaşlanmasını yavaşlatmanın yolu buymuş - 5

Çalışma, 40 ila 65 yaşları arasında, bilişsel bozukluk öyküsü olmayan Bronx, NY'de yaşayan 204 katılımcının verilerini analiz etti.

Uzmanı açıkladı: Beyin yaşlanmasını yavaşlatmanın yolu buymuş - 6

Ekip, katılımcıların son 3,5 saat içinde fiziksel olarak aktif olduklarını bildirdikleri zaman, işlem hızlarının dört yıl daha genç olmaya eşdeğer şekilde arttığını buldu. Ancak, çalışma belleğinde gözlemlenen bir gelişme yoktu.

Uzmanı açıkladı: Beyin yaşlanmasını yavaşlatmanın yolu buymuş - 7

Hakun, "Yaşlandıkça hem fiziksel hem de zihin olarak yavaşlarız. Bunu önlemek için düzenli olarak hareket etmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Bunu yapabilmek son derece zorlayıcı gelebilir. Ancak kısa bir yürüyüş veya size enerji verecek biraz ekstra hareket zihin sağlığınızın gelişimi için muhteşem bir alışkanlık olabilir" diyor.

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