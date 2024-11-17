Uzmanı açıkladı: Beyin yaşlanmasını yavaşlatmanın yolu buymuş
Günlük hayatın stresi ve yoğunluğundan dolayı beyniniz yorulabilir. Vücudun tüm fonksiyonlarını yöneten beynin sağlığını korumak için yapmanız gerekenler var. Özellikle de beynin yaşlanmasını önlemek ve Alzheimer, demans gibi hastalıkların riskini azaltmak için fiziksel aktivitede bulunmak önemli. Spor ya da yürüyüş yapmaya vakit bulamıyorsanız günlük işlerinizi yaparken de zihninizi çalıştırabilirsiniz.
Penn State Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacıların yeni bir çalışmasına göre, günlük fiziksel aktivite beyin sağlığı için anında faydalar sağlıyor.