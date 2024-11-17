Uzmanı açıkladı: Beyin yaşlanmasını yavaşlatmanın yolu buymuş

Hakun, "Yaşlandıkça hem fiziksel hem de zihin olarak yavaşlarız. Bunu önlemek için düzenli olarak hareket etmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Bunu yapabilmek son derece zorlayıcı gelebilir. Ancak kısa bir yürüyüş veya size enerji verecek biraz ekstra hareket zihin sağlığınızın gelişimi için muhteşem bir alışkanlık olabilir" diyor.