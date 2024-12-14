Uzmanı açıkladı: Beyni hızlı yaşlandırabilir

Chicago'daki Rush Üniversitesi'nden çalışma yazarı Anisa Dhana, MD, MSc bir açıklamada “Bu sonuçlar, kan basıncındaki dalgalanmanın yüksek kan basıncının olumsuz etkilerinin ötesinde bilişsel sorunlar için bir risk faktörü olduğunu gösteriyor. Yaşlı yetişkinlerin kan basınçları ve zaman içindeki değişiklikler açısından rutin olarak izlenmesi gerekir, böylece bu sorunu yaşayan kişileri belirleyebilir ve bunu hafifletmek için çalışabiliriz, bu da bilişsel sorunları önlemeye veya geciktirmeye yardımcı olabilir,” dedi