Uzmanı açıkladı: Beyni hızlı yaşlandırabilir

Beden sağlığınız kadar zihin sağlığınızda sağlıklı yaşlanabilmek için önemlidir. Yapılan son araştırmalar kan basıncındaki dalgalanmaların yaşlı yetişkinlerde, beyin yaşlanmasını hızlandırabileceğini ortaya koyuyor.

Uzmanı açıkladı: Beyni hızlı yaşlandırabilir - 1

Neurology'de yayınlanan bir çalışma, kan basıncındaki dalgalanmaların yaşlı yetişkinlerde, beyin yaşlanmasını hızlandırabileceğini ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, on yıl boyunca 65 yaş üstü 4.700'den fazla katılımcının kan basıncını ve bilişsel becerilerini takip etti. En yüksek kan basıncı değişkenliğine sahip katılımcılar, yaklaşık üç yıllık bilişsel yaşlanmaya eşdeğer önemli ölçüde daha düşük bilişsel test puanları gösterdi.

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Uzmanı açıkladı: Beyni hızlı yaşlandırabilir - 2

Yüksek kan basıncı ile bilişsel gerileme arasındaki bağlantı uzun zamandır biliniyordu. Ancak yakın tarihli bir çalışma, kan basıncındaki dalgalanmaların zaman içinde yaşlı yetişkinlerde riski artırdığını öne sürüyor.

Uzmanı açıkladı: Beyni hızlı yaşlandırabilir - 3

Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisi olan Neurology'de yayınlanan çalışma, kan basıncındaki dalgalanmaların beyni daha hızlı yaşlandırabileceğiniu buldu.

Uzmanı açıkladı: Beyni hızlı yaşlandırabilir - 4

Rush Üniversitesi Tıp Merkezi ve Davis'teki California Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmaya, 1993 ile 2012 yılları arasında Chicago'dan 65 yaş üstü 4.770 yetişkin katıldı.

Uzmanı açıkladı: Beyni hızlı yaşlandırabilir - 5

Chicago'daki Rush Üniversitesi'nden çalışma yazarı Anisa Dhana, MD, MSc bir açıklamada “Bu sonuçlar, kan basıncındaki dalgalanmanın yüksek kan basıncının olumsuz etkilerinin ötesinde bilişsel sorunlar için bir risk faktörü olduğunu gösteriyor. Yaşlı yetişkinlerin kan basınçları ve zaman içindeki değişiklikler açısından rutin olarak izlenmesi gerekir, böylece bu sorunu yaşayan kişileri belirleyebilir ve bunu hafifletmek için çalışabiliriz, bu da bilişsel sorunları önlemeye veya geciktirmeye yardımcı olabilir,” dedi

Uzmanı açıkladı: Beyni hızlı yaşlandırabilir - 6

Katılımcılar çalışmanın başında ve ardından ortalama 10 yıllık bir süre boyunca her üç yılda bir kan basıncı testleri yaptırdılar. Ayrıca başlangıçta ve son ziyaretlerinde düşünme ve hafıza becerileri testlerine tabi tutuldular.

Uzmanı açıkladı: Beyni hızlı yaşlandırabilir - 7

Dhana, "Yaşlanan toplumumuz ve Alzheimer hastalığının yaygınlığıyla birlikte, yaşlı yetişkinlerde bilişsel becerilerin azalmasını yavaşlatmak için önleme stratejileri belirlemek bir halk sağlığı önceliği haline geldi. Kan basıncını ve dalgalanmalarını yönetmek, değiştirilebilen temel bir risk faktörü olarak ortaya çıkıyor" diye ekledi.

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