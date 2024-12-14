Uzmanı açıkladı: Beyni hızlı yaşlandırabilir
Beden sağlığınız kadar zihin sağlığınızda sağlıklı yaşlanabilmek için önemlidir. Yapılan son araştırmalar kan basıncındaki dalgalanmaların yaşlı yetişkinlerde, beyin yaşlanmasını hızlandırabileceğini ortaya koyuyor.
Neurology'de yayınlanan bir çalışma, kan basıncındaki dalgalanmaların yaşlı yetişkinlerde, beyin yaşlanmasını hızlandırabileceğini ortaya koyuyor.
Araştırmacılar, on yıl boyunca 65 yaş üstü 4.700'den fazla katılımcının kan basıncını ve bilişsel becerilerini takip etti. En yüksek kan basıncı değişkenliğine sahip katılımcılar, yaklaşık üç yıllık bilişsel yaşlanmaya eşdeğer önemli ölçüde daha düşük bilişsel test puanları gösterdi.