Uzmanı açıkladı: Bunu yiyenin ömrü 10 yıl uzuyor
Sağlıklı yaşamak ve uzun ömürlü olmak için sağlıklı bir beslenme alışkanlığı geliştirmeniz gerekiyor. Akdeniz tipi beslenme biçimi son yıllarda en popüler beslenme biçimi haline geldi. Peki, Akdeniz tipi beslenme sağlıklı mı?
Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmenin yolu sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları benimsemekten geçiyor. Sağlıklı beslenerek, düzenli egzersiz yaparak, uyku kalitesine dikkat ederek vücut sağlığını koruyabilir ve hastalıklara karşı daha dirençli olabilirsiniz. Son yapılan araştırmalarda Akdeniz diyetinin uzun ve sağlıklı bir ömür için en faydalı beslenme biçimi olduğunu ortaya çıkardı.
İşlenmiş etler zararlı besinler listesine girdi. Peki ömrü uzatan besinler neler?
Araştırma PLOS Medicine dergisinde yayımlandı...