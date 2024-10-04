Uzmanı açıkladı: Her gün tüketmek beyni geliştirip, hafızayı güçlendiriyor

Bademi günlük rutininize dahil etmek, daha güçlü kemiklerden ve daha iyi beyin fonksiyonundan parlak bir cilde ve daha sağlıklı bir kalbe kadar bir dizi sağlık faydası sağlayabilir.

İster çiğ, ister kavrulmuş veya ıslatılmış olarak tüketin, bademler genel refahınızı iyileştirmenin lezzetli ve besleyici bir yoludur.