Uzmanı açıkladı: Her gün tüketmek beyni geliştirip, hafızayı güçlendiriyor
Bademler genellikle bir besin deposu olarak kabul edilir. Çok çeşitli şekillerde kişiyi formda tutan, yaşamı iyileştiren vitaminler, mineraller ve iyi yağlar içerirler. Bademler ayrıca kalp sağlığına uygun bir atıştırmalık olarak bilinir. Vücuda enerji desteği verir, cildi parlatır. Peki, her gün badem tüketince vücudunuzda ne olur?
Bademler, E vitamini, magnezyum ve proteinle dolu en zengin besin kaynaklarından biridir; bademlere vücudu besleyen bir süper besin diyebiliriz.