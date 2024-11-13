Uzmanı açıkladı: Kahvaltıdan önce içmek vücudu demire doyuruyor
Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biri. Güne sağlıklı başlamanın yollarından biri olan kahvaltıda tükettiğiniz her besin büyük önem taşıyor. Vücuda vitamin desteği sağlamak ve demir emilimini artırmak için kahvaltıdan önce tüketilen portakal suyunun faydası saymakla bitmiyor. Yüksek C vitamini kaynağı olan portakal suyunu, kahvaltıdan önce içtiğinizde vücudunuzda bakın ne oluyor?
Sağlıklı bir vücut ve uzun bir ömür için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor. Sağlıklı yaşamın altın anahtarlarından biri olan sağlıklı beslenme güçlü bağışıklık için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.