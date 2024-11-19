Uzmanı açıkladı: Kışın tüketen grip bile olmuyor

Kış mevsimi geldiğinde soğuk havaların da etkisiyle vücudunuz daha savunmasız hale gelir. Grip ve soğuk algınlığına yakalanma riskiniz artar. Bu nedenle hastalıklardan korunmak için bağışıklığı artırmak gerekir. Bir doktor sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bağışıklık güçlendirici doğal bir içecek tarifinden bahsetti.

Uzmanı açıkladı: Kışın tüketen grip bile olmuyor - 1

Kış mevsiminde hastalıklara karşı daha dirençli olmak ve vücudun savunma mekanizmasını iyileştirmek için bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekir.

SAĞLIK HABERLERİ

Uzmanı açıkladı: Kışın tüketen grip bile olmuyor - 2

Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli hareket, stresten uzak durmak bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur. Konu ile ilgili açıklama yapan Dr. Orlando Thomas, sosyal medya üzerinden bağışıklık güçlendirici doğal bir içecek tarifinden bahsetti.

Uzmanı açıkladı: Kışın tüketen grip bile olmuyor - 3

Bağışıklığını güçlendirmek için yeni yöntemler arayanlara iyi bir alternatif olacak olan bu içecek, evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlanabiliyor. Dr. Orlando Thomas, sağlıklı besinlerle oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz smoothie ile bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilebileceğini açıkladı.

Uzmanı açıkladı: Kışın tüketen grip bile olmuyor - 4

Doktor yapmış olduğu paylaşımda, bu içeceğin her gün tüketilmesi sonucu genel sağlığın güçleneceğini söyledi.

Uzmanı açıkladı: Kışın tüketen grip bile olmuyor - 5

DOĞAL VİTAMİN DEPOSU

Doktor paylaşımında, en önemli vitamin olarak sebzelere vurgu yaptı. Sebzelerin bağırsak sağlığına olan faydalarından bahseden doktor, zengin magnezyum ve lif kaynakları olduğunu ifade etti.

Uzmanı açıkladı: Kışın tüketen grip bile olmuyor - 6

Smoothie hazırlamak için malzemeleri gösterirken ıspanak ve salatalığı gösterdi. Ardından üzerlerine badem sütünü ekledi. Bu aşamada Hindistan cevizi sütünün de kullanılabileceğini belirtti.

Uzmanı açıkladı: Kışın tüketen grip bile olmuyor - 7

Doktor, sütün yalnızca kalsiyum ve magnezyum gibi temel mineralleri vücuda sağlamakla sınırlı kalmadığını aynı zamanda hazırlamış olduğunuz smoothieye yumuşak bir tat verdiğinden bahsetti.

Uzmanı açıkladı: Kışın tüketen grip bile olmuyor - 8

Son aşamada ise bir miktar protein tozu eklemeniz önerisinde bulundu. Dr. Thomas, bitki bazlı bir protein kullanmayı tercih ettiğini söyledi.

Uzmanı açıkladı: Kışın tüketen grip bile olmuyor - 9

Protein tozu ile ilgili ise, smoothieyi daha doyurucu yaptığını ve gün içerisinde size tokluk hissi sağlayacağını anlattı. Karışımın devamında ise bir miktar badem ve fındık ekledi.

Uzmanı açıkladı: Kışın tüketen grip bile olmuyor - 10

Ancak, herhangi bir alerji durumunda fındık ve bademin çıkarılabileceğini de söyledi. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen chia tohumundan da bir miktar üzerine serpti.

Doktor, chia tohumunu eklerken bu tohumun, kardiyovasküler sağlığı destekleyip hafızayı güçlendirdiğini anlattı. Paylaşmış olduğu videonun devamında ise doktor, "Henüz bitmedi" diyerek bir miktar da tarçın ekledi.

Uzmanı açıkladı: Kışın tüketen grip bile olmuyor - 11


Karışımda tarçının iki amacı olduğunu vurguladı; kan şekerini dengelemde ve tatlandırma.

Tatlandırma özelliği ve içerisindeki sağlığa faydalı besin değerlerinden dolayı biraz da muz ekledi.

Uzmanı açıkladı: Kışın tüketen grip bile olmuyor - 12

Doktor, hazırlanacak olan içeceği soğuk tüketmek isteyenler için ise biraz buza ihtiyaç olduğunu söyledi.

Uzmanı açıkladı: Kışın tüketen grip bile olmuyor - 13

SABAHLARI TÜKETİNCE ETKİSİ ARTIYOR

Tüm malzemeler homojen bir kıvam aldığında ise smoothie yeşil renge dönüştü. Doktor bu içeceği sabahları tükettiğinde öğlen açlık çekmediğini söyledi.

Hatta içeceği tükettikten sonra enerjisi yükseldiğini belirterek spor yaptığını da açıkladı.

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