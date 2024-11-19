Uzmanı açıkladı: Kışın tüketen grip bile olmuyor
Kış mevsimi geldiğinde soğuk havaların da etkisiyle vücudunuz daha savunmasız hale gelir. Grip ve soğuk algınlığına yakalanma riskiniz artar. Bu nedenle hastalıklardan korunmak için bağışıklığı artırmak gerekir. Bir doktor sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bağışıklık güçlendirici doğal bir içecek tarifinden bahsetti.
Kış mevsiminde hastalıklara karşı daha dirençli olmak ve vücudun savunma mekanizmasını iyileştirmek için bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekir.