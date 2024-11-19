Uzmanı açıkladı: Kışın tüketen grip bile olmuyor

Ancak, herhangi bir alerji durumunda fındık ve bademin çıkarılabileceğini de söyledi. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen chia tohumundan da bir miktar üzerine serpti.



Doktor, chia tohumunu eklerken bu tohumun, kardiyovasküler sağlığı destekleyip hafızayı güçlendirdiğini anlattı. Paylaşmış olduğu videonun devamında ise doktor, "Henüz bitmedi" diyerek bir miktar da tarçın ekledi.