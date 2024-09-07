Uzmanı açıkladı: Vegan beslenme sağlıklı mı?

Elbette mağazalarda bir sürü vegan abur cubur seçeneği var, bu yüzden kilo verme sürecinizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız işlenmiş gıdalardan uzak durduğunuzdan emin olun

Vegan beslenmenin sağlığa iyi gelmesinin yanı sıra, küresel ısınmayı azalmaya da katkısı oldukça yüksek.



Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, insanlık şu andan itibaren vegan beslenmeye başlarsa, gıda maddeleri üretilirken açığa çıkan emisyon değerlerinde 2050 yılına kadar yüzde 70 oranında azalma görülecek.



Ancak uzmanlar uyarıyor, sırf vegan diye işlenmiş ve besin değeri olmayan sağlığa zararlı ürünlerin tüketilmesine şiddetle karşı çıkıyor.