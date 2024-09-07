Uzmanı açıkladı: Vegan beslenme sağlıklı mı?
Hayvanlardan elde edilen hiçbir gıdayı yememek olarak bilinen vegan beslenme biçimi son yıllarda popüler hale geldi. Vegan beslenmenin sağlıklı olmasının yanı sıra çevreyi korumayı amaçladıklarını savunan vegan kişiler, bu sebeple de hayvansal gıdaları reddeder ve bitki kaynaklı beslenirler. Bitki bazlı beslenme anlayışını destekleyen vegan beslenme biçimi vücut için pek çok fayda sağlayabilir.
Vegan, hayvanlardan elde edilen hiçbir gıdayı yememeyi içeren katı bir beslenme modelidir. Vegan kişiler et, süt, yumurta ve bal gibi hiçbir hayvansal gıdayı tüketmez. Vegan diyeti bitkilere (sebzeler, tahıllar, kuruyemişler ve meyveler gibi) ve bitkilerden yapılan gıdaları içerir. Peki, vegan beslenme biçimi sağlıklı mı?