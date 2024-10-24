Uzmanı açıkladı: Yaşlanmamak için bu besinleri tüketin
Sağlıklı bir beslenmenin uzun ömür ve genel sağlık üzerinde önemli rol oynadığı iyi bilinen bir gerçek. Besin açısından zengin yiyecekler hücresel işlevi destekler, iltihapla savaşır ve kronik hastalık riskini azaltır. Yapılan son araştırmalarda özellikle protein zengini besinleri dengeli olarak tüketmenin ömrü uzatabileceği ortaya çıktı.
Brown Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan son bir çalışma, protein alımının yaşlanma sürecini yavaşlatmada önemli bir rol oynayabileceğini öne sürüyor.