Uzmanı açıkladı: Yaşlanmamak için bu besinleri tüketin

Sağlıklı bir beslenmenin uzun ömür ve genel sağlık üzerinde önemli rol oynadığı iyi bilinen bir gerçek. Besin açısından zengin yiyecekler hücresel işlevi destekler, iltihapla savaşır ve kronik hastalık riskini azaltır. Yapılan son araştırmalarda özellikle protein zengini besinleri dengeli olarak tüketmenin ömrü uzatabileceği ortaya çıktı.

Uzmanı açıkladı: Yaşlanmamak için bu besinleri tüketin - 1

Brown Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan son bir çalışma, protein alımının yaşlanma sürecini yavaşlatmada önemli bir rol oynayabileceğini öne sürüyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Uzmanı açıkladı: Yaşlanmamak için bu besinleri tüketin - 2

Araştırmacılar, protein açısından zengin bir diyetin yaşlanma karşıtı faydaları olabileceği sonucuna vardı.

Uzmanı açıkladı: Yaşlanmamak için bu besinleri tüketin - 3

Uzman Marc Tatar liderliğindeki araştırmada "Bağırsak hormonları ile yaşlanma arasındaki bağlantı, bağırsak, beyin ve diğer organlar arasındaki etkileşimle bağlantılıdır." vurgusu yapıldı. Protein açısından zengin yiyeceklerin tüketimi kan dolaşımını düzenlemeye yadımcı olur. Daha sonra beyne gider ve insülin benzeri hormonların ve gençlik hormonlarının üretimini tetikler.

Uzmanı açıkladı: Yaşlanmamak için bu besinleri tüketin - 4

Protein açısından zengin besinleri tüketmek bağırsak sağlığını düzenlemenin harika bir yolu olabilir. İnsanlarda bağırsak hormonlarının protein diyeti yoluyla düzenlenmesinin uzun ömürlülüğü artırabileceğini ve sağlıksız diyetlerin olumsuz etkilerini azaltabileceğini yapılan bu çalışmada gösteriliyor.

Uzmanı açıkladı: Yaşlanmamak için bu besinleri tüketin - 5

ÖMRÜ UZATAN GÜÇLÜ PROTEİN KAYNAKLARI

BADEM

Badem, E vitamini, iyi yağlar ve bitki bazlı proteinin harika bir protein kaynağıdır. Kolesterolü düşürmeye ve hücreleri oksidatif hasardan korumaya yardımcı oldukları için uzun ömür için akıllıca bir seçimdir.

Uzmanı açıkladı: Yaşlanmamak için bu besinleri tüketin - 6

YUMURTA

Vücudunuzun etkili bir şekilde kullanabileceği en güçlü protein kaynaklarından biri yumurtadır. Temel besinler ve temel amino asitler açısından zengin olan yumurtalar sağlıklı kasları ve genel enerjiyi korumaya yardımcı olur.

Uzmanı açıkladı: Yaşlanmamak için bu besinleri tüketin - 7

MERCİMEK

Mercimek, bitki bazlı protein açısından zengin olduğu için vejetaryenler ve veganlar için mükemmel bir seçimdir. Lif ve demir açısından da zengin olduğu için uzun ömürlülüğü teşvik eden kalp sağlığına uygun bir seçenektir.

Uzmanı açıkladı: Yaşlanmamak için bu besinleri tüketin - 8

YOĞURT

Yoğurt, güçlü kemikler için kalsiyum sağlar ve sindirim sağlığını destekleyen çok amaçlı bir protein kaynağıdır. Yaşlandıkça kas kütlenizi korumanıza yardımcı olmak için diyetinize harika bir takviyedir.

Uzmanı açıkladı: Yaşlanmamak için bu besinleri tüketin - 9

CHİA TOHUMLARI

İltihaplanmayı azalttığına ve kalp sağlığını desteklediğine inanılan omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan bu küçük tohumlar protein açısından zengindir. Chia tohumlarını salatalarınıza veya smoothielerinize ekleyerek ömrünüzü uzatabilirsiniz.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir

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